位於深水埗的「黃金電腦商場」多年來一直是電腦及電子遊戲發燒友朝聖地，但近日社交平台及傳媒指商場地庫出現結業潮，不少店舖成「吉舖」，場面冷清，又引述有電腦店負責人表示近半月生意「非常慘淡」，人流較疫情初期少4至5成，另有網民直言昔日「砌機」熱潮不再，慨嘆該商場的黃金時期已經過去，「時代變啦」、「花無百日好」。
網上流出黃金電腦商場管理處昨日(20日)致各業戶及租戶的通告，稱「重申未經許可，禁止商場內進行拍攝」，商場內一直禁止在未經許可下進行拍攝工作。近日發現部份場外人士，未經許可下在商場內肆意拍攝，將有針對性的照片及報道放於媒體報道，實行「亂衰」黃金電腦商場，使商場名譽受損，現呼籲但凡發現有未經許可之人士在場內拍攝，請致電管理處，強調「保護黃金電腦商場聲譽人人有責」，管理處將安排保安人員加緊進行巡視場內工作。
「死場KOL」希比稱人流唔少 「公關災難就另一樣嘢了」
通告引起網民熱議，「死場KOL」希比亦有轉發，他表示「其實黃金電腦商場吉舖唔多，兩三個月前都拍過片，只係最近有幾間相連舖吉咗，比人放大咗嚟睇。星期六日去，人流一樣唔少」，惟他強調「公關災難就另一樣嘢了，不過我諗今次應該真係唔關我事。我想分享其實商場真係可以唔比任何人拍攝，唔好真係覺得拍片大哂，或者我拍下照都唔得？個場你㗎？真係呀，人地真係可以請你離開，佢咁唔咁樣做，係另一回事。」