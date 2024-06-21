網上流出黃金電腦商場管理處致各業戶及租戶的通告，稱「重申未經許可，禁止商場內進行拍攝」。

位於深水埗的「黃金電腦商場」多年來一直是電腦及電子遊戲發燒友朝聖地，但近日社交平台及傳媒指商場地庫出現結業潮，不少店舖成「吉舖」，場面冷清，又引述有電腦店負責人表示近半月生意「非常慘淡」，人流較疫情初期少4至5成，另有網民直言昔日「砌機」熱潮不再，慨嘆該商場的黃金時期已經過去，「時代變啦」、「花無百日好」。

網上流出黃金電腦商場管理處昨日(20日)致各業戶及租戶的通告，稱「重申未經許可，禁止商場內進行拍攝」，商場內一直禁止在未經許可下進行拍攝工作。近日發現部份場外人士，未經許可下在商場內肆意拍攝，將有針對性的照片及報道放於媒體報道，實行「亂衰」黃金電腦商場，使商場名譽受損，現呼籲但凡發現有未經許可之人士在場內拍攝，請致電管理處，強調「保護黃金電腦商場聲譽人人有責」，管理處將安排保安人員加緊進行巡視場內工作。