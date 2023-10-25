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2023-10-25 16:35:36

網上熱話｜西灣河女子買橙不忿被指「無首尾」掌摑女職員被捕　雙雙送院（有片）

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（ fb「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

西灣河一名生果檔職員慘被摑一巴，與女顧客打架，扭作一團，過程被街坊拍下！

事發於今日（25日）上午1038分，該影片於網上流傳，從影片中可見，西灣河成安街一個生果檔外，一名生果檔女職員與一名長袖白衣女子爭執動粗，雙方扭作一團。一名戴帽同事和其他街坊上前，嘗試將她們分開，其中長袖白衣女子一度倒在地上，但情緒仍然相當激動，激烈反抗，被人用腳踩肚，即起飛腳反擊。最終白衣女重新站起，繼續扭打，場面混亂。戴帽的同事惟有高呼：「報警呀！打人呀！報警呀！報警呀快啲呀！佢冚咗一巴！」

40歲女顧客被捕

最終警員接報到場，經調查後稱，一名40歲女子購物時因為沒有現金，要求用八達通不果而起爭執，涉嫌「襲擊導致他人受傷」被捕；而55歲的女職員，面、前額、眼角及鼻子受傷。二人雙雙送院治理。

 

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生果檔同事指女顧客霸道

生果檔協助制服二人的戴帽女同事向傳媒表示，當時白衣女將數個橙放入籃，職員替她入袋計好數後，她又決定不買，職員便要求她將橙放回原位，但對方不依，隨手將生果遞予一名不相關的男顧客，職員指她「無首尾」，白衣女不忿出手掌摑職員，職員還手。同事又表示，水果已入膠袋，不買的話幫忙拿回店舖內只是幾步路，「好近之嘛，（唔買）又唔會罰你錢。」形容該名女子十分霸道，「唔要咪講聲囉，丟嗰度就走。其實買廿蚊嘢唔使嘈到咁吖！」

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