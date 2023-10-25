網上熱話｜西灣河女子買橙不忿被指「無首尾」掌摑女職員被捕　雙雙送院（有片）

西灣河一名生果檔職員慘被摑一巴，與女顧客打架，扭作一團，過程被街坊拍下！

事發於今日（25日）上午10時38分，該影片於網上流傳，從影片中可見，西灣河成安街一個生果檔外，一名生果檔女職員與一名長袖白衣女子爭執動粗，雙方扭作一團。一名戴帽同事和其他街坊上前，嘗試將她們分開，其中長袖白衣女子一度倒在地上，但情緒仍然相當激動，激烈反抗，被人用腳踩肚，即起飛腳反擊。最終白衣女重新站起，繼續扭打，場面混亂。戴帽的同事惟有高呼：「報警呀！打人呀！報警呀！報警呀快啲呀！佢冚咗一巴！」

40歲女顧客被捕

最終警員接報到場，經調查後稱，一名40歲女子購物時因為沒有現金，要求用八達通不果而起爭執，涉嫌「襲擊導致他人受傷」被捕；而55歲的女職員，面、前額、眼角及鼻子受傷。二人雙雙送院治理。