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2024-01-26 11:43:16

網上熱話｜西營盤店舖水箱驚現「美人魚」 網民︰以為係海鮮酒家

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有網民留意到西營盤一間地舖門前的大水箱中，驚現「美人魚」落水表演，引來不少市民圍觀拍照，有網民笑言「以為係海鮮酒家」，原來是該地舖是香港第一間教授「美人魚水中舞」的學校。(fb西環變幻時)

有網民留意到西營盤一間地舖門前的大水箱中，驚現「美人魚」落水表演，引來不少市民圍觀拍照，有網民笑言「以為係海鮮酒家」，原來是該地舖是香港第一間教授「美人魚水中舞」的學校。(fb西環變幻時)

近日氣溫急降，有網民留意到西營盤一間地舖門前的大水箱中，驚現「美人魚」落水表演，引來不少市民圍觀拍照，有網民笑言「以為係海鮮酒家」，原來是該地舖是香港第一間教授「美人魚水中舞」的學校。

有網民留意到西營盤一間地舖門前的大水箱中，驚現「美人魚」落水表演，引來不少市民圍觀拍照。(fb西環變幻時) 有網民留意到西營盤一間地舖門前的大水箱中，驚現「美人魚」落水表演，引來不少市民圍觀拍照。(fb西環變幻時) 有網民留意到西營盤一間地舖門前的大水箱中，驚現「美人魚」落水表演，引來不少市民圍觀拍照。(fb西環變幻時) 該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb)

有網民在facebook群組「西環變幻時」表示，周一（22日）他途徑近皇后大道西、西邊街燈位附近，見到一間店舖門前的巨型水池中有「美人魚」暢泳，隔天（24日）再去前往觀看，「點知換咗另一條魚，望到佢上水收返條魚尾，都覺得凍」，他拍了兩張相片，可見分別都有不同女子打扮成「美人魚」，身穿泳裝及換上魚尾表演「人魚游」，引來不少途人圍觀舉機拍照。

該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb) 該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb) 該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb) 該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb) 該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb) 該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb) 該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。(Mermaid Ocean Place官網及fb)

香港首間教授「美人魚水中舞」學校

翻查資料，該店為號稱香港第一間教授「Mermaid Dance水中舞」的學校Mermaid Ocean Place，靈感來自於美人魚在水下游泳時優雅的姿態，將美人魚泳術和舞蹈的元素融合，創造一系列以優雅美感為重的美人魚課程，讓學員化身成美人魚在水中世界載歌載舞。該店稱不惜工本為「美人魚一族」打造香首個室內恆温水族館，設過濾及恆温系統，為一眾「美人魚」提供温暖場地，不受天氣環境所影響享受水世界。

網民讚創新特别 「可做打卡勝地」

對於嚴寒之下「美人魚」仍落水，不少網民稱「望到都凍」、「咁凍都要落水，仲要水裏水外都面不改容」、「人哋學水中舞咪鬼笑人啦」、「近年興起的，人地唔怕凍有乜問題，大把人呢兩日都去遊早水」、「得閒經過望下」、「一門創新又特别嘅生意，又可以做打卡勝地」、「國際美人魚中心」，更有人笑指水池與酒樓放海鮮的水箱相似，笑道「以為係海鮮酒家」。

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