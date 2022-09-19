網上熱話｜西環2女街頭MMA「鉸剪腳」鉗到實　中年婦激動大叫：搶咗我老公

西環兩名女子日前疑因感情問題爭執，在街頭上演一場MMA。網上瘋傳影片片長約1分10秒，片中地點則為歌連臣街益豐花園，地下停車場出入口對開。據影片所見，1名身穿黃衫、牛仔褲的中年婦，與1名較年輕的黑衫、瑜珈褲女，於行人路與馬路邊扭作一團倒地，雙方互扯衣服，不少市民駐足圍觀。

黃衫婦：搶咗我老公

期間，有數名街坊出手意圖將她們分隔。黃衫中年婦情緒激動，不停大叫：「Stole my husband，stole my husband(搶咗我老公，搶咗我老公)」、「Stole his loyalty to me(令我老公對我不忠)」。而在破口大罵同時，兩女不忘互相施展「鉸剪腳」鉗到實，黃衫中年婦一度扯實黑衫女衣領，及後被黑衫女反鉗制。一名外籍男子在一旁勸交時，安慰黃衫中年婦稱：「I know your feeling (我明白你的感受)」，但亦強調對方沒有權利傷害任何人。

有居於該區的網民表示，認得涉事中年婦為附近一間食肆的老闆娘，懷疑其丈夫外遇，才導致2女打鬥。警方指，於9月10日上午約9時，接獲一名女子報案，指一名42歲姓高本地女子及一名57歲姓黎本地女子在西區堅尼地城海旁20號對開因感情問題爭執，並以手及腳互相襲擊。

涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕

人員接報到場，該名42歲高姓女子手及面部受傷；該名57歲黎姓女子則額頭受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。經初步調查，該兩名女子涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，她們已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。

街頭MMA直擊(多圖)