網上熱話｜西環2女街頭MMA「鉸剪腳」鉗到實　中年婦激動大叫：搶咗我老公

西環兩名女子日前疑因感情問題爭執,在街頭上演一場MMA。網上瘋傳影片片長約1分10秒,片中地點則為歌連臣街益豐花園,地下停車場出入口對開。據影片所見,1名身穿黃衫、牛仔褲的中年婦,與1名較年輕的黑衫、瑜珈褲女,於行人路與馬路邊扭作一團倒地,雙方互扯衣服,不少市民駐足圍觀。

黃衫婦:搶咗我老公

期間,有數名街坊出手意圖將她們分隔。黃衫中年婦情緒激動,不停大叫:「Stole my husband,stole my husband(搶咗我老公,搶咗我老公)」、「Stole his loyalty to me(令我老公對我不忠)」。而在破口大罵同時,兩女不忘互相施展「鉸剪腳」鉗到實,黃衫中年婦一度扯實黑衫女衣領,及後被黑衫女反鉗制。一名外籍男子在一旁勸交時,安慰黃衫中年婦稱:「I know your feeling (我明白你的感受)」,但亦強調對方沒有權利傷害任何人。

有居於該區的網民表示,認得涉事中年婦為附近一間食肆的老闆娘,懷疑其丈夫外遇,才導致2女打鬥。警方指,於9月10日上午約9時,接獲一名女子報案,指一名42歲姓高本地女子及一名57歲姓黎本地女子在西區堅尼地城海旁20號對開因感情問題爭執,並以手及腳互相襲擊。

涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕

人員接報到場,該名42歲高姓女子手及面部受傷;該名57歲黎姓女子則額頭受傷,清醒被送往瑪麗醫院治理。經初步調查,該兩名女子涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕,她們已獲准保釋候查,須於10月下旬向警方報到。案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。

街頭MMA直擊(多圖)