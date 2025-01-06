網上熱話｜觀塘海濱淪「Gen Z」攬錫勝地　殘廁被指多Condom　自誇男：一日攬咗70條女

觀塘海濱公園淪蘭桂坊2.0？最近一段名為「觀濱凌晨全記錄」的影片在本地網上瘋傳，可見觀塘海濱公園(觀濱)幾近淪為「夜場」，除了未成年男女隨處進行Free Kiss(免費親吻)和Free Hug(免費擁抱)，還懷疑有人在現場進行性交，一名有17歲女孩表示：「殘廁好多Condom(避孕套)。」更有人提到聞到現場有大麻味。

「佢哋打完茄輪就會去殘廁」 該段影片由一名Youtuber「EG大個仔」在其Youtube頻道發布，長約30分鐘，紀錄了除夕至元旦當夜在觀塘海濱公園的多名男女對話，多參與者甚至是未成年人士，印證「觀濱」成為「Gen Z」(Z世代，97年至12年出生)年輕人的蘭桂坊。

影片中，該網紅在元旦凌晨1時30分到達觀塘海濱公園，現場人潮洶湧，不少青年男女進行Free kiss和Free hug。他不斷詢問現場人士是否聽聞有性交行為，雖然有人表示未有聽聞，但亦有不少年輕女性表示有所聽聞。網紅訪問了一批17歲的青年男女，他們曾去過酒吧，並認為觀濱已成為「Gen Z」年輕人的蘭桂坊。一名17歲女提到，有不少人在觀濱「打茄輪」，並說「佢哋打完(茄輪)就會去殘廁，嗰到好多Condom(避孕套)。」 其後網紅走到觀濱廁所位置，只見到長長排隊的人龍，並坦言：「如果呢啲人排隊去廁所是為了X嘢(性交)，那都幾辛苦。」

歐洲回港少女：聞到有大麻味 影片可見，現場有少女手持手機，上面顯示「Free Kiss」和「Free Hug」的標語，不少未成年女子打扮性感，半露酥胸。影片還聽到有男子自誇「一日攬咗70條女」。一名14歲少女承認，該處有多人打架，亦有多人在此進行性行為，她表示：「會啊，好多㗎，好多㗎。」當網紅詢問是否聽聞「(性交)就係廁所入面」，該少女笑言：「可以咁講，可以咁講。」 此外，一位從歐洲回港的少女在接受網紅訪問時指出，現場聞到有大麻味，「行過嗰邊，我哋聞到有大麻味，我係歐洲都成日聞到呢啲味。」影片中，網紅還與幾名少年進行Free Kiss和擁抱。大約在5時半，網紅離開觀塘海濱公園，他總結行程時表示：「呢到近乎無外國人……嚟得呢到嘅人，講真呀，你問嘅話，大家嘅意圖都很明顯……入面係到打茄輪，係到攬嘅情況係多到爆，啲仔會嘅嘢，係入面女都會做嘅。」

網民：唔認老唔得 不少網民對影片表示震驚，有人說：「震撼咗，唔認老都唔得。」、「老人家我睇呢條片，好似睇生態紀錄片咁，即刻share多俾幾個fds觀摩」、「依家啲小朋友真係好早熟，毛都未生齊玩咁嘅野」、「睇threads以為係傳說，原來咁堅，真係老」、「宜家D未成年人發生咩事。雖然自己係00後，但係睇完呢條片我覺得過咗疫情嗰一代未成年太過早熟，玩得好癲……。懷疑自己係咪太守舊」