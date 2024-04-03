近期不少餐廳抵不住加租壓力及人流稀少相繼結業，網上更出現「全港店舖執笠結業消息關注組」；亦有燒味店在逆市下「自救」，選擇大平賣益街坊務求殺出血路。近日觀塘一間燒味店推出只售10蚊的超抵叉燒飯，價錢平絕港九新界，每日都吸引到過百市民排長龍，但卻列明不會有代切服務，引來不少網民熱議。



去年10月尾開張的觀塘駿業街燒味店「港燒味」，據知普通一個叉燒飯售45元，日前店方在門外張貼告示，稱為感謝食客一直以來的支持，推出超值限時優惠，只需10元就能品嚐到叉燒飯，更表示加3元有飲品、加5元有例湯，每人限買一盒，成為觀塘區打工仔福音，但告示上寫明叉燒飯是免切的，即是將不會提供代切服務。