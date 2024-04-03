近期不少餐廳抵不住加租壓力及人流稀少相繼結業，網上更出現「全港店舖執笠結業消息關注組」；亦有燒味店在逆市下「自救」，選擇大平賣益街坊務求殺出血路。近日觀塘一間燒味店推出只售10蚊的超抵叉燒飯，價錢平絕港九新界，每日都吸引到過百市民排長龍，但卻列明不會有代切服務，引來不少網民熱議。
去年10月尾開張的觀塘駿業街燒味店「港燒味」，據知普通一個叉燒飯售45元，日前店方在門外張貼告示，稱為感謝食客一直以來的支持，推出超值限時優惠，只需10元就能品嚐到叉燒飯，更表示加3元有飲品、加5元有例湯，每人限買一盒，成為觀塘區打工仔福音，但告示上寫明叉燒飯是免切的，即是將不會提供代切服務。
據報優惠開始了數天，每日都吸引到過百市民排長龍搶購，惟店方未有認真計算每天售出數量，有店員指老闆想「賣大包益街坊」，故推出優惠。
網民熱議「10蚊仲想點」
有關消息帖文亦吸引不少網民留言，大讚「兩餸飯剋星」、「喜見沙士價，繼續努力」、「江湖救急呀，今晚要叫五個」、「時光倒流20年呀」，惟認為不知道特價叉燒用的是甚麼肉，亦有網民率先試，表示10元叉燒飯「得一塊仔，所以唔洗切」、「十蚊淨食叉燒都抵，仲有飯同菜，仲想點？」、「份量少但睇質素好似唔錯，而且十蚊雞點都無野投訴」，惟亦有人批評「啲叉燒唔靚」、「10蚊係唔應該有要求的，但食完可能這家沒有下次了。咸也算，舊叉燒大概80%脂肪，20%肉。但都係果句，10蚊仲想點」，另有網民稱「繼續北上消費」。