網上熱話｜訪港旅客行李疑機場巴士上被盜　引述警稱常見：應該是找不回來了

機場巴士一般都設有大型行李架，是市民和旅客往返機場與市區的選擇之一。有旅客抵港搭巴士出九龍時，把行李喼放在行李架中間一層，然後坐在下層後方，詎料小睡一會後竟發現行李已不翼而飛。該旅客表示，行李喼沒有貴重物品只有衣物，「只有心情受到影響」，又稱今次事件就當作「學個經驗」。

遺失行李的旅客在社交平台Threads發帖指，其行李在一輛城巴A21線巴士上被人取走，事後已立即拍下巴士車牌和聯絡巴士公司客戶服務中心，但翻查車廂閉路電視需時10日，遠超其留港的日數。該旅客並說，同日已經到警署報案並獲得報失紙，惟引述警員稱同類事件十分常見，「應該是找不回來了。」

有網民就表示拿錯與偷行李有分別，「香港機場最多人拿錯行李，香港機場巴士最多人偷行李」、「沒那麼多拿錯箱子的事，香港現在很多機場老鼠，就算他不知道箱裡有沒有貴重物品，把箱子撬開把沒價值它掉路邊他也沒損失」、「近期好多機場巴士偷行李案……大家出門真係要一眼關七。」對此，該旅客坦言仍相信是有人不小心太急落車才會拿錯行李，「發出來是想說對方會不會也在找行李？如果有發現拿到我的可以還給我，這樣而已。」

事主：下次會保護好行李再來旅遊

另外，有留言稱雖然找回行李的機會不大，但仍可以要求警方翻查巴士車廂內的閉路電視，「看看是誰偷的」，並指出近期本港有多宗巴士上偷取行李的個案。有網民批評小偷行為損人不利己，「去旅行俾人偷行李，真係好慘」。同時，有網民抱歉在香港發生這種事情，「希望不要影響旅遊心情」，旅客回應稱在香港遇到的每個人都很客氣，「下次會保護好行李再來旅遊的。」