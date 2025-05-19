網上熱話｜貨幣貶值實錄？10元膠鈔因一事縮水只剩三分一

被放入乾衣機的10元膠鈔(下)，面積只及原先的約三分之一(上)。(Threads圖片)

洗衣與乾衣前如不檢查口袋，後果可能遠不止紙巾碎布滿衣服，還有機會令「荷包」縮水！有網民日前分享一張「縮水版」10元塑膠鈔票的照片，表示其友人數年前把衣物連同口袋內的10元膠鈔，一同放入洗衣機和乾衣機，結果就變成體積只及原來三分之一的迷你版10元膠鈔，笑言「10元縮到變0元，真縮水」。

一名女網民日前在社交平台Threads張圖一張相片，對比兩張分別狀態完整和「縮水」的10元塑膠鈔票，可見膠鈔在高溫下嚴重縮水，圖案變得模糊，防偽標記亦難以辨認。她透露，該乾衣機在乾衣過程或高達攝氏65至80度，戲稱這是「真貨幣貶值」，又幽默回應網民提問能否當5元用，「應該得2.5元。」

事件亦引來其他網民留言討論，有人驚訝「原來乾衣機會縮到咁架(㗎)！去銀行換唔換得番呢」，亦有人發揮創意稱「未成年鈔票禁止使用」、「未成年，等多幾個月會變紅色同多個0」。此外，有留言指「令我想起大富翁……好可愛，我都想要」、「至此已成藝術品」、「再用熨斗熨吓佢到縮啲。」事主就表示不知道能否把這張鈔票兌換回銀行，但她本身就不捨得換。

翻查金管局網站，銀行一般而言會按既定準則驗證鈔票真偽和損毀程度，例如防偽特徵是否完整、損毀面積有多嚴重等，如沒有以上問題銀行都會換錢給市民。