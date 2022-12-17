網上熱話｜赤柱監獄外女子被圍毆兼擄上車　兩警車包夾截停客貨車拉人片段曝光(更新)

【16:15更新】繼擄人一刻片段流傳後，網上再有人分享另一段車Cam短片，清楚拍攝警方成功截車一刻。據傳媒報道，事件中被捕4人，部分有荃灣和勝和黑幫背景。

網上片段所見，警方兩架衝鋒車追截至現場，一齊將客貨車逼至行人路旁邊截停。其後警員落車將客貨車包圍，喝令疑犯落車，並將其押至行人路鐵絲欄一字排開搜身。受行動影響，現場交通繁忙，車輛需要繞道而行。