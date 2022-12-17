網上熱話｜赤柱監獄外女子被圍毆兼擄上車　兩警車包夾截停客貨車拉人片段曝光(更新)

【16:15更新】繼擄人一刻片段流傳後，網上再有人分享另一段車Cam短片，清楚拍攝警方成功截車一刻。據傳媒報道，事件中被捕4人，部分有荃灣和勝和黑幫背景。
網上片段所見，警方兩架衝鋒車追截至現場，一齊將客貨車逼至行人路旁邊截停。其後警員落車將客貨車包圍，喝令疑犯落車，並將其押至行人路鐵絲欄一字排開搜身。受行動影響，現場交通繁忙，車輛需要繞道而行。
赤柱監獄外今早（17日）發生襲擊及非法禁錮案，一名女子被多人毆打及挾持上客貨車帶走，警方聞訊趕至，在10公里外、海洋公園萬豪酒店對開馬路，截獲涉事客貨車，並救出女事主，事件中3男1女被捕，其中一名女疑犯亦報稱受傷。據網上一條49秒的手機片段，一輛藍色客貨車停泊在赤柱監獄外小巴站對開，三名男子強行將女事主押上客貨車，女事主同行一對年約50歲男女連忙呼救，其間驚動兩懲教人員到場調解，有人一度推開懲教人員，將事主連拉帶抬搬上車。
據悉女事主與人有商業糾紛 涉款50萬元
據悉，赤柱監獄外小巴站今晨有3男2女爭執，繼而動武，女事主遭人暴打後押上客貨車，沿東頭灣道循赤柱大街方向駛去。至逾10公里外的黃竹坑道一酒店對開，被警方截獲。有傳媒報道，警方調查得悉，女事主前往赤柱監獄探監，剛行到等候小巴時即遭人強行押上車，女事主早前與人有商業糾紛，涉款50萬元。