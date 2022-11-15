網上熱話｜走廊違規放單車遭移走　何文田愛民邨住戶自稱信「單車教」反擊

何文田愛民邨有住戶自稱信奉「單車教」，惹來網民熱議。(左：資料圖片，右：網上圖片)

不少大廈都規定走廊不可擺放雜物，本港公屋更規定禁止將雜物放置走廊，否則觸犯屋邨管理扣分制。惟近日有網上圖片顯示，何文田愛民邨有住戶懷疑不滿自己擺放在單位門外的單車被人移走，竟然明目張膽貼出告示，自稱信奉「單車教」作反擊，惹來網民嘖嘖稱奇。

擬提告平機會或申 索償

該照片在社交平台瘋傳。事緣有名何文田愛民邨的居民懷疑早前因將單車放在走廊，遭屋邨辦事處人員移走，儘管屋邨規定住戶不可在走廊擺放雜物，惟該居民仍覺得自己理直氣壯，並在門外張貼告示，當中竟然自稱信奉「單車教」。

告示指，單車是該居民的「信教傳統」，理應與其他鄰居放在門外的「地主」無異，又說根據公屋租務條例內容，充公物品並未豁免「地主」或「香爐」，質疑屋邨辦事處在移除他的單車時，並無一併移除「地主」或「香爐」的宗教物品，處理不公。他更表示會將案例提告至平機會定奪，不排除提出索償。

網民「如果佢成功，我皈依信奉儲物櫃教」

照片上載後隨即遭大批網民轉發，不少網民都笑言「單車教」的想法不錯，頗為新穎，「如果佢成功，我皈依信奉儲物櫃教」、「有公路單車教、越野單車教、摺疊單車教、單車之神加油呀」、「仲有波鞋教和拖鞋教」、「我信瞓教(覺)」、「咁我爸會話信曬咸魚蠟腸教」。然而，有網民直指「雖然幾好諗頭，但香港現時四條歧視條例中並沒有宗教歧視條例，所以交俾平機會係冇用嘅」。