網上熱話｜超市找續收1948年一毫 「男仔頭」是英女王父親 炒價達8000倍

有網民周日（12月29日）在社交平台表示，於超級市場買東西以鈔票付款，收銀員找續1毫時感覺不妥，「點解咁大舊嘅？」，及後發現是在1948年發行，硬幣背面肖像是已故英女王伊利沙伯二世的父親英王佐治六世，俗稱為「男仔頭」。當年伊利沙伯仍是公主身份，剛誕下長子查理斯，佐治六世及後於1952年駕崩。有網民回應指有價有市，二手買賣平台有人以800元放售，即升值8,000倍。
伊利沙伯剛誕下查理斯
該名網民於Threads表示，於百佳超市買一包19.9元的薯片，他當時用20元鈔票付款，收銀員找續1毫，惟之後感覺不妥「但點解咁大舊嘅？」，該舊幣呈黃銅色，出現點點綠色的氧化痕跡，這位網民及後拿出另一個1997年發行的1毫拍照對比大小，可見1948年一毫硬幣比現時流通的1毫硬幣大。
不少網民都指樓主「執到寶」，因為1948年一毫硬幣極為罕見，「千祈唔好用佢，因為男仔頭好值錢」，有網民在二手買賣平台搜索，多名賣家開價85至800元不等，推算「你嗰個有少少生銹，應該只值80元左右」有人建議弄走污跡，「用省銅膏洗靚佢放賣」，另有人稱「你係咪穿咗時空？」、「百佳收銀員識嘢，仲知道佢係一毫子」、「竟然仲收到男仔頭硬幣，很幸運呀。未必值好多錢，但你可以考慮當佢係lucky coin」、「收埋佢，英女皇個老豆」、「依個真係可遇不可求」。