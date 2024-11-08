網上熱話｜踢波男搭的士漏波砵 「良心司機」專程過海送到黃竹坑

的士服務質素一直廣為乘客所詬病，但不是所有司機都是害群之馬，亦有良心司機是「業界清泉」。近日有網民發文，指搭的士時遺留一對波砵（足球鞋），司機發現後主動聯繫他，並特意從荃灣過海至黃竹坑送還，更拒絕事主支付車馬費，事主遂發文表揚，堅持過數之餘更公開其聯絡電話，「我希望呢個咁好嘅的士司機可以俾更加多人知」，網民均大讚「業界良心榜樣！」 司機表示「唔收錢」 事主堅持過數 據該名男事主在社交平台Threads描述，日前他於晚上搭的士時，不慎遺留一對波砵（足球鞋），由於當時他沒有現金，所以使用PayMe付車資，司機發現遺留球鞋後，便以轉賬備註的方式聯繫到男子並詢問其身處地點。照片顯示，司機向男子轉賬1元並於備註表示「我係星群的士司機，今早你們遺留一對鞋在車，收到Message麻煩聯絡XXXXXXXX，謝謝」。

男子收到消息後聯絡司機，告知對方自己即將在黃竹坑踢波，司機表示接更後會從荃灣「趕過嚟」送球鞋，還表明「仲話會快啲，驚我冇鞋着嚟踢波」，男子詢問司機「要幾錢」，「因為我對鞋其實都係四百幾蚊，如果太貴就算」，但司機表示「唔收錢」。 公開電話助對方谷生意 「佢X街喇應該飯都唔得閒食」 司機送還球鞋時，男子打算給司機200元報酬作為答謝，但對方「急急腳話唔洗，走咗去」，男子驚訝表示「係咪Halloween cosplay的士佬炸！」。為答謝的士司機熱心舉動，他在帖文中寫出司機的聯絡電話，表示「Call的士，搵佢！」，又稱「嚟緊一個月， 我唔會講任何的士司機壞話以表尊重。」及後事主再發文，稱已過數予對方，又稱「老實講對鞋好平，但呢件事俾我嘅深刻程度唔係對鞋嘅價值帶俾我，而係呢一份好似唔屬於呢一個香港嘅善良，對今時今日各家自掃門前雪嘅香港，帶到俾我而至各位脆友嘅温暖，都係一股陌生嘅衝擊。」對於有網民指他賣廣告，事主反擊「我依家話俾你聽我係，我就係希望呢個咁好嘅的士司機可以俾更加多人知」，又笑言對方應該生意大增，「今次佢X街喇，應該飯都唔得閒食」。