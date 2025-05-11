網上熱話｜躁漢不滿爭鮮外賣太少豉油　發難取出金牛「買晒所有豉油」

周日母親節在Threads平台上有網友分享，自己與家人在爭鮮慶祝母親節期間的一段小插曲。他表示，「當時有一位阿叔正在買外賣，不過阿叔就嫌豉油少得滯，所以問都唔問，自己隨手攞多幾包」，而店員就當然提點一下，「其實出聲問下都可能會俾多幾包你嘅⋯」；男子其後突然發難，取出一張500元鈔票，「話要買晒所有豉油」。

就如片段所見，男子情緒激動，對住店員大鬧，「當時對話除左(咗)母親節嘅問候語之外，主要就係想表達自己有錢，想要千五包豉油都仲得之類嘅說話。」網友又指，當中店員似乎都保持住良好態度，但店內其他食客就看不過眼，「全場一齊×返個阿叔，姨姨更加話阿叔係『影衰香港人、影衰男人』。」，最終男子「敗走」。