網上熱話｜躁漢不滿爭鮮外賣太少豉油　發難取出金牛「買晒所有豉油」

周日母親節在Threads平台上有網友分享，自己與家人在爭鮮慶祝母親節期間的一段小插曲。他表示，「當時有一位阿叔正在買外賣，不過阿叔就嫌豉油少得滯，所以問都唔問，自己隨手攞多幾包」，而店員就當然提點一下，「其實出聲問下都可能會俾多幾包你嘅⋯」；男子其後突然發難，取出一張500元鈔票，「話要買晒所有豉油」。
就如片段所見，男子情緒激動，對住店員大鬧，「當時對話除左(咗)母親節嘅問候語之外，主要就係想表達自己有錢，想要千五包豉油都仲得之類嘅說話。」網友又指，當中店員似乎都保持住良好態度，但店內其他食客就看不過眼，「全場一齊×返個阿叔，姨姨更加話阿叔係『影衰香港人、影衰男人』。」，最終男子「敗走」。
「一班街坊見義勇為 諗係好難得會出現」
該名網友事後發文分享此事，稱「想分享下呢個好有獅子山精神嘅場面」，強調「絕對唔係想公審，因為而家嘅香港咩人都有，咩事都會發生，見怪不怪」；感慨「一班本身唔識嘅街坊一齊同聲同氣、見義勇為，為不公義嘅事發聲，我諗係好難得會出現」，並指這樣的處理方法絕對比報警更有效。
大讚街坊們見義勇為
貼文引起不少人討論，其中最受關注的一定是男子最終有否「買晒所有豉油」，「最後佢有冇放低500蚊？」、「如果個店員真係收佢500，比晒d(啲)豉油佢，佢會唔會喊架(㗎)」，不過網友亦指，「(男子)無放低500蚊」。另外，亦有人大讚街坊們見義勇為，「做得好，香港人的獅子山精神 」、「好耐無見咁多街坊一齊出聲幫店員」、「好勁啊，有位阿姨出嚟講話淨係識得恰女人」、「好彩班街坊有罵佢」。