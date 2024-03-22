網上熱話｜車樓轉移長子 夫婦偕女成功申皇后山邨 網民：搏個仔唔反轉豬肚

有網民指一對夫婦把兩輛車和名下物業等重要資產轉到長子名下，再與幼女申請公屋，成功獲派皇后山邨單位(Facebook群組「香港公營房屋討論區」)

房屋署表明加強打擊濫用公屋，但仍有人出盡辦法走灰色地帶避免違規。有網民指一對夫婦把兩輛車和名下物業等重要資產轉到長子名下，再與幼女申請公屋，成功獲派皇后山邨單位，甚至領取綜援，樓主質疑有違規之嫌，欲向有關部門舉報，但認為「好似真係冇犯規」，引發熱議。

該網民上周三（13日）在Facebook群組「香港公營房屋討論區」中以匿名發帖，稱認識一名皇后山邨街坊有一家4口，兒子22歲、女兒10歲。他指該對夫婦「自豪地炫耀」自己有兩輛車及物業，但把資產轉到兒子名下，再跟女兒申請輪候公屋，最終獲派皇后山邨一個3至4人單位。樓主又稱該對夫婦更成功申領綜援，「佢哋抽到公屋，又有綜援拎，又有樓收租，生活好休閒」，他稱有意「篤灰」，「但又諗唔到可以點舉報，又好似真係冇犯規。」

網民：灰色地帶比比皆是 無佢乎

帖文出街後，大多網民均稱看似無違規，但亦支持樓主先舉報，「個仔住邊先，如果無名住公屋請舉報，縱使唔係都照舉報」、「如果個仔係住果到就可以舉報，但要影低證據」、「先報，房署後修例」、「出面租咁貴，個仔一定屈蛇」，另有網民認為他們懂利用遊戲規則，未有違規，「肯搏個仔唔會反轉豬肚，咁抵佢贏啦」、「人哋啲資產真係轉咗比個仔，有乜可以舉報呢？」、「結果個仔俾女人呃曬成副身家」、「冇犯規，政策係咁，遵循遊戲規則」、「公屋無仔名舉乜野報，人地無犯法。笑左。」、「灰色地帶比比皆是，人地處心積慮做好多嘢，值得嘅」、「香港大把呢啲個案！無佢乎！」、「名副其實嘅人生大大贏家」，「為咗公屋賭咁大呀，抵佢有公屋」。

但也有人質疑事件真偽，「其實仲有冇人咁蠢，將自己呢啲秘密講出嚟㗎」，有人質疑樓主「作一篇文出黎炒下花生」，樓主反擊「點解你覺得我係作文章呢?」。

