網上熱話｜車長冷靜應對乘客辱罵　目擊者慨嘆為何不能禮待

巴士車長妥善接載輪椅乘客，雖然是職責一部分，但雙方以禮相待也很重要。有東涌街坊今日(3日)搭巴士時，看見車長在協助輪椅乘客扣上安全帶時，不斷遭對方責罵，其間甚至「爆粗」，但車長全程都沉住氣，最多以一、兩句輕輕回應。她指，車上很多乘客都有為車長「幫口」，又希望巴士公司若接獲投訴，不應貿然處罰車長。

發帖的街坊今日早上10時許，在逸東邨巴士總站登上一輛城巴E21A線巴士。她表示，並不清楚車長和輪椅乘客事前發生過何事，但見車長為乘客扣安全帶時，對方「係咁鬧個司機」，其間夾雜粗言穢語。車上有乘客看不過眼搭咀，卻同遭該名輪椅客「問候」。

其他乘客事後紛紛發聲

據發帖者觀察，車長在捱罵期間，並沒有以惡言回答，「只係一兩句輕輕帶過就算」，其後更沒有回應他的辱罵。該名輪椅客落車後，其他乘客紛紛說「做司機唔係做你工人」、「輪椅唔係大晒」、「呢D(啲)人害死人」，更有人上前向車長說「呵返呵返」、「安全駕駛，唔好受佢影響」。

她慨嘆，車長也是服務行業一種，乘客為何不能以禮相待，又稱該人士的確是有需要特別照顧的人，「但照顧你既(嘅)應該係你屋企人，唔係司機。」

有其他街坊留言稱，事件中的輪椅人士居於東涌其中一個屋邨，「服務佢，幫左(咗)佢拎野(嘢)，佢仲要老鳳咁……我啲收銀同事俾佢鬧過好多次」，亦有人呼籲發帖者向城巴反映事件始末。