網上熱話｜輕鐵婦人連珠炮發斥乘客飲食　學生哥從容聽歌擺動身體網民錯重點 (有片)

公共交通工具不時有乘客發生爭執。有網民日前乘搭輕鐵時，遇上一名乘客連珠炮發地高聲投訴附近乘客違規進食，並將事發片段上載至社交平台。不過，片中一名男學生卻戴着頭戴式耳機悠然自得隨音樂旋律擺動身體，畫面相映成趣，使一眾網民「錯重點」，他其後更在網上現真身，透露當時正收聽的曲目。

婦人怒斥「擺咗落肚都要𦧲返出嚟」

輕鐵範圍明文規定嚴禁飲食，有網民日前乘搭輕鐵時，遇到有乘客高聲斥責其他食客違規進食，更要求對方吐出已放入口的食物，「你快啲𦧲返出嚟𠻹啊，你擺咗落肚都要𦧲返出嚟」、「你已經冇守到規矩啦仲要咁耐先𦧲返出嚟。」從網民上載影片可見，當時已經有港鐵職員調停，惟該名女乘客仍不肯罷休，繼續連珠炮發斥責另一乘客。

高聲斥責的婦人被車廂其他乘客阻擋，片段未有清楚拍攝到她坐在哪個座位，惟片段就意外拍下一名正佩戴頭戴式耳機的男學生，正悠然自得地隨着音樂旋律擺動身體，除做手勢外亦有轉身，表情顯示得享受，心情似乎未受乘客紛爭影響。