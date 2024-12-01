網上熱話｜輕鐵婦人連珠炮發斥乘客飲食　學生哥從容聽歌擺動身體網民錯重點 (有片)

公共交通工具不時有乘客發生爭執。有網民日前乘搭輕鐵時，遇上一名乘客連珠炮發地高聲投訴附近乘客違規進食，並將事發片段上載至社交平台。不過，片中一名男學生卻戴着頭戴式耳機悠然自得隨音樂旋律擺動身體，畫面相映成趣，使一眾網民「錯重點」，他其後更在網上現真身，透露當時正收聽的曲目。
▼學生哥悠然自得隨旋律擺動▼
婦人怒斥「擺咗落肚都要𦧲返出嚟」
輕鐵範圍明文規定嚴禁飲食，有網民日前乘搭輕鐵時，遇到有乘客高聲斥責其他食客違規進食，更要求對方吐出已放入口的食物，「你快啲𦧲返出嚟𠻹啊，你擺咗落肚都要𦧲返出嚟」、「你已經冇守到規矩啦仲要咁耐先𦧲返出嚟。」從網民上載影片可見，當時已經有港鐵職員調停，惟該名女乘客仍不肯罷休，繼續連珠炮發斥責另一乘客。
高聲斥責的婦人被車廂其他乘客阻擋，片段未有清楚拍攝到她坐在哪個座位，惟片段就意外拍下一名正佩戴頭戴式耳機的男學生，正悠然自得地隨着音樂旋律擺動身體，除做手勢外亦有轉身，表情顯示得享受，心情似乎未受乘客紛爭影響。
網民：隔離個ching勁chill
有網民批評女乘客行為，「喺車上面大叫都係唔守規矩喎點計」，亦有人指之前都遇過她在東鐵綫車廂高聲斥責他人進食。可是，更多網民都把重點放在男學生身上，「隔離個ching勁chill咩料」、「隔離(籬)嘈緊，佢呢面嘅世界好平靜，仲有啲自在」、「出面天打雷劈都唔關我事」、「焦點係在跳舞那位學生哥」、「想買個學生哥同款降噪耳機。」
事件的主角及後主動在涉事帖文留言，透露自己正是片中的學生哥，又稱當時正收聽香港Rapper及創作歌手Young Hysan的單曲《Favorite Drug》。