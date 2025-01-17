網上熱話｜「迷暈黨」疑殺入將軍澳　兩長髮女專吼單身男放煙

兩名懷疑是騙錢黨的女子在將軍澳出沒，其中一人疑似拿著迷暈煙。(網上圖片)

莫說臨近歲晚是騙徒賺快錢的時候，在今天的香港，即使平時也需要小心受騙。近日，有將軍澳居民在facebook群組「將軍澳主場」上載短片和相片，指稱有兩名懷疑是騙錢黨的女子出沒，其中一人手中準備著疑似迷暈煙，呼籲街坊提高警惕。

該網民以「街坊注意」為題發文，內文為：「在唐俊街DONKI對出，有兩個一高一矮懷疑『騙錢黨』出沒！她們選擇燈光昏暗嘅地方問單身男士，聲稱無錢開飯，高嗰位負責去答(搭)訕，矮嗰個可能手中預備不知道甚麼煙而有所動作。事敗後掩面而逃，走向MTR方向！大家請自行判斷真偽，但也希望在農曆新年前提高警覺」。

在樓主上載的兩段影片中，可以看到樓主當時追問兩名長髮女子是否在騙錢。兩女隨即用手掩面，企圖避開樓主的拍攝，最後兩女跑著離開。樓主表示，該兩名女子當時在周圍詢問途人索要金錢。

網民：勿讓妖物埋身

網民看過帖文後紛紛留言，許多人感激樓主的提醒，表示：「樓主好嘢，多謝提醒」、「感謝見義勇為，及在群組通知大家」。也有網民提到：「可能是迷魂煙，喪失反抗能力」、「真係有迷魂煙，最近好多細路仔女喺尖沙咀比(畀)左錢人」、「X街，我喺觀塘都瀨咗嘢」。