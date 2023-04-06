網上熱話︱逾百內地團友殺入富山邨食「團餐」　原因大揭盅！(多圖)

本港與內地全面通關後，各區湧現內地旅行團。有網民近日於Facebook群組「黃大仙區友」 發文，貼出數張相片，顯示富山邨內竟出現內地旅行團的蹤影，大嘆：「寧靜的富山邨都唔放過，一車又一車。」從相片可見，至少兩輛旅遊巴停泊於邨內位置，大批頭戴「紅帽子」的內地遊客，一個接一個走進邨內平台，一行人向著商店方向步行，似是前往商場酒樓。

網民紛紛不解

該名街坊直言，富山邨本來是平平無奇的屋邨，不明白有何「景點」可吸引遊客，「我眼見就藥房購物、酒樓午膳，只係想不到會在小小富山邨出現，都想知疫情前有無」。不少網民看過相片表示不解，「富山有咩睇呀？睇山墳呀？定睇靈灰位？」、「富山唔係富士山喎」、「舊屋邨都啱？」。