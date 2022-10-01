網上熱話｜逾10裸男漁市場大狂奔　網民：「露鳥兵團」入侵香港？

昨日網上瘋傳兩段影片，顯示有多名男子全裸在橫街窄巷奔跑，旁若無人，毫無吝嗇地展示「雄風」，至於他們裸跑原因至今未明，而隊伍後方則有兩名手持相機及攝錄機的人員，未知是否與拍攝節目有關。有網民質疑是否有「露鳥兵團」入侵香港。

浩浩蕩蕩展示「雄風」 尾隨拍攝人員

該短片攝錄時間約凌晨12時左右，據悉地點為鯉魚門三家村內。在第一條短片中，至少10名胸肌激凸的壯男，全身赤裸在一個小巷中穿插，尾隨有兩名男子手持相機及攝錄機全神貫注攝下過程，如入無人之境，由於當時應該正值深夜時份，故街上未有人經過。

至於另一條短片是多人正查看閉路電視片段，該群裸男在小巷中穿插，期間他們一度經過有職員正在工作的店鋪，惟裸男們依然故我，狀若無人般展示跨下「雄風」，浩浩蕩蕩地穿過，而店內的職員亦未有理會。