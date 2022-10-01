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2022-10-01 15:54:50

網上熱話｜逾10裸男漁市場大狂奔　網民：「露鳥兵團」入侵香港？

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影片中至少10名裸男在漁市場狂奔，毫無吝嗇地展示「雄風」。(網上圖片)

影片中至少10名裸男在漁市場狂奔，毫無吝嗇地展示「雄風」。(網上圖片)

昨日網上瘋傳兩段影片，顯示有多名男子全裸在橫街窄巷奔跑，旁若無人，毫無吝嗇地展示「雄風」，至於他們裸跑原因至今未明而隊伍後方則有兩名手持相機及攝錄機的人員，未知是否與拍攝節目有關。有網民質疑是否有「露鳥兵團」入侵香港。

浩浩蕩蕩展示「雄風」   尾隨拍攝人員

該短片攝錄時間約凌晨12時左右，據悉地點為鯉魚門三家村內。第一條短片中，至少10名胸肌激凸的壯男，全身赤裸在一個小巷中穿插尾隨有兩名男子手持相機及攝錄機全神貫注攝下過程，如入無人之境，由於當時應該正值深夜時份，故街上未有人經過。

至於另一條短片是多人正查看閉路電視片段，該群裸男在小巷中穿插，期間他們一度經過有職員正在工作的店鋪，惟裸男們依然故我，狀若無人般展示跨下「雄風」，浩浩蕩蕩地穿過，而店內的職員亦未有理會。

其中一段影片，眾胸肌激凸的壯男，全身裸男在一個小巷中穿插。(網上圖片) 眾壯男在一個小巷中穿插，尾隨有兩名男子手持相機及攝錄機攝下過程。(網上圖片) 其中一段影片，眾胸肌激凸的壯男，全身裸男在一個小巷中穿插。(網上圖片) 另一段影片，該群裸男在小巷中穿插，期間他們一度經過有職員正在工作的鋪頭。(網上圖片) 另一段影片，該群裸男在小巷中穿插，期間他們一度經過有職員正在工作的鋪頭。(網上圖片)

公眾地方露體可囚半年

兩段影片在網上瘋傳，就連境外傳媒亦有報道，有網民質疑是否有「露鳥兵團」入侵香港，亦有人質疑是否電影中的「殲滅者」出現。警方表示，暫時未接獲市民報案。根據本港第200章《刑事罪行條例》 148條公眾地方的猥褻行為，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰2,000元及監禁6個月。

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