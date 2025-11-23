網上熱話｜遊日港人再捱批！港媽直擊3失禮行為：溫泉腿張開撥水

日本是港人喜愛的旅遊目的地之一，浸溫泉、遊覽富士山、賞櫻等都是熱門行程。不過，有港人遊日期間就遇上數項港人失禮的行為，包括高談闊論、不尊重溫泉禮儀等，直言港人外遊時也應該要自覺一些，顧及旁人感受。帖文亦引起其他港人共鳴，引起熱烈回應，有人稱在海外從事旅遊酒店業期間，一度很害怕遇到香港客人，同時有人明言「30年前嘅香港人已經係咁」。 ▼網民分享港人遊日期間失禮行為▼

港人情侶亂泊車後離去 一名港媽日前在日本旅遊期間，先後遇上不同香港人，可是部分行為似乎忽略了禮儀，直言「香港人去旅行可唔可以self-conscious(自覺)啲？」她列舉3個親身經歷，包括早上排隊時前方有5名香港婦人高聲交談，「連前面台灣人都問點解佢地(哋)咁大聲」，然後浸溫泉期間竟然有一名港婦「對住大家腿張開再撥水」，同時該婦人的女兒更在溫泉內游泳。第三，她早上專程駕車欣賞富士山時，突然有一對香港情侶隨意打橫泊車在事主的車前，然後步行至500米外拍攝統稱「逆富士」美景，「好彩認到佢，凍冰冰搵左一輪，原來去左(咗)打卡。」