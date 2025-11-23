網上熱話｜遊日港人再捱批！港媽直擊3失禮行為：溫泉腿張開撥水

日本是港人喜愛的旅遊目的地之一，浸溫泉、遊覽富士山、賞櫻等都是熱門行程。不過，有港人遊日期間就遇上數項港人失禮的行為，包括高談闊論、不尊重溫泉禮儀等，直言港人外遊時也應該要自覺一些，顧及旁人感受。帖文亦引起其他港人共鳴，引起熱烈回應，有人稱在海外從事旅遊酒店業期間，一度很害怕遇到香港客人，同時有人明言「30年前嘅香港人已經係咁」。
▼網民分享港人遊日期間失禮行為▼
港人情侶亂泊車後離去
一名港媽日前在日本旅遊期間，先後遇上不同香港人，可是部分行為似乎忽略了禮儀，直言「香港人去旅行可唔可以self-conscious(自覺)啲？」她列舉3個親身經歷，包括早上排隊時前方有5名香港婦人高聲交談，「連前面台灣人都問點解佢地(哋)咁大聲」，然後浸溫泉期間竟然有一名港婦「對住大家腿張開再撥水」，同時該婦人的女兒更在溫泉內游泳。第三，她早上專程駕車欣賞富士山時，突然有一對香港情侶隨意打橫泊車在事主的車前，然後步行至500米外拍攝統稱「逆富士」美景，「好彩認到佢，凍冰冰搵左一輪，原來去左(咗)打卡。」
資料顯示，日本溫泉文化講求安靜與尊重，浸浴時應保持身體低調、不作出會影響他人的動作，以便讓所有人都可放鬆身心享受。至於「逆富士」就是指富士山倒映在平靜水面上，形成上下對稱的完美影像，通常在清晨或黃昏、無風的日子較易拍攝，熱門拍攝地包括山中湖、河口湖等。
網民：勁大聲傾食咩拉麵去咗邊玩
帖文瞬間引起熱烈回應，有曾在外國從事旅遊酒店業的網民，直言「好多香港人都好黑人憎，成日做啲好失禮嘅行為」，並指出香港人較其他國家的旅客喜歡投訴，「真心講做旅遊酒店業嗰段時間好驚見到香港客人。」有港人就分享在九州福岡一間百貨公司辦理退稅手續期間，曾禮貌地勸喻身旁港人輕聲交談，「有一個即刻×面話哦～嘈親你吓嘛？無品無格到一個×點」、「係(喺)沖繩去間近郊嘅餐廳，又大聲又粗口又食煙，果(嗰)刻真係唔敢認自己係香港人」、「係(喺)沖繩餐廳，隔離果4個人全程勁大聲傾食咩拉麵去左(咗)邊玩，真係好煩，佢地完全唔覺得自己嘈。」