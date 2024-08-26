網上熱話｜鄉音大媽搭城巴大聲講電話　霸氣司機一句KO (有片)

在公眾場合大聲喧譁會影響他人。近日有網民在小紅書分享一段影片，可見一名說話帶有鄉音的大媽在乘搭城巴時，站在司機位旁大聲通電話。司機忍無可忍地要求她說話輕聲一點，惟該大媽發火，嚷道「聽到喇」，司機聞言後隨即反擊一句，馬上令大媽收聲，惹來不少網民讚賞。

有港女在小紅書發布影片，內容指在乘搭城巴時，車上有女子與司機吵架。影片顯示，當時片主在巴士上層，但已經聽到下層的喧嘩聲。一名說話帶有鄉音的大媽在靠近司機的位置大聲通電話，被司機勒令收細聲量，「我叫你細聲啲啊」。惟大媽心生不忿，大聲吼道「聽到喇」，又辯稱：「(手機)嗰邊聽唔到啊嘛」。結果城巴司機說出「再嘈落車講」、「你再咁嘈我就停車」，此時大媽銳氣頓挫，馬上收聲。

當時車廂內的其他乘客亦不滿大媽的行為，有人忍不住爆粗指責她「講電話講到咁X大聲，X你老X！」。隨著大媽終於收聲，車廂內亦恢復了安靜。事後，大媽下車，但繼續大聲講電話，即使片主與她相隔一段距離，但大媽的說話仍然可以被聽到，相信她在與他人爭論。

網民：全車人性命都在司機手裏

不少看過影片的網民都批評大媽的行為：「講電話鬼咁大聲，仲要企正司機位隔籬」、「巴士司機好波」、「歧視的是不文明的人」、「應該立法，報警拉呢啲人」、「騷擾司機可以趕下車的」、「大聲講電話又滋擾到乘客同埋司機，各人都要尊重大家」、「不要和司機吵架，全車人的性命都在他手裏」。