網上熱話｜酒店房初四爆水管慘變「水舞間」　韓旅客諷：香港從不令人失望(有片)

向海外旅客「說好香港故事」殊不容易。一名姓「Park(音譯:朴)」的韓國女遊客昨日初四(25日)到港旅遊期間,便遇上了極差在港旅遊體驗。該名姓朴女子昨社交平台Twitter發文,並上載長約6秒的影片。從影片所見,一間酒店房內,天花燈泡位置嚴重漏水,大量的水猶如瀑布狂瀉,令床褥完全濕透。地下出現水浸,目測水深至少有數厘米,一隻酒店拖鞋更在水面漂浮,如「水舞間」現場。

韓遊客: 冒觸電風險 「搶救」護照

朴小姐在Twitter稱,事發前曾聽到房間的天花板發出隆隆響聲,後來有大量水從天花湧出。她通知職員後,職員只遞給她一把雨傘,讓她可返回房間「搶救」旅遊護照及其他物品。她稱,原計劃初五(26日)返韓,惟現時衣鞋、銀包、Airpods耳機及手信等全部已經濕透,無衣服可穿,十分狼狽。她又不滿指,職員沒有向她提供其他協助,事後才驚覺當時自己當時冒住觸電風險進入房間。

時至昨日傍晚,她又貼出酒店大堂影片,稱有酒店職員用兩把掃把,將水掃出大堂,並指「Apparently now the entire hotel is flooded(現時整間酒店都水浸)」。她又表示自己將在今日(26日)返韓,但職員卻未提及任何退款事宜,並稱有關賠償或需數個月時間處理,令她忍不住大諷「Hong Kong never disappoints(香港從不令人失望)」。