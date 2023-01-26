網上熱話｜酒店房初四爆水管慘變「水舞間」　韓旅客諷：香港從不令人失望(有片)

向海外旅客「說好香港故事」殊不容易。一名姓「Park(音譯：朴)」的韓國女遊客昨日初四(25日)到港旅遊期間，便遇上了極差在港旅遊體驗。該名姓朴女子昨社交平台Twitter發文，並上載長約6秒的影片。從影片所見，一間酒店房內，天花燈泡位置嚴重漏水，大量的水猶如瀑布狂瀉，令床褥完全濕透。地下出現水浸，目測水深至少有數厘米，一隻酒店拖鞋更在水面漂浮，如「水舞間」現場。

韓遊客： 冒觸電風險 「搶救」護照

朴小姐在Twitter稱，事發前曾聽到房間的天花板發出隆隆響聲，後來有大量水從天花湧出。她通知職員後，職員只遞給她一把雨傘，讓她可返回房間「搶救」旅遊護照及其他物品。她稱，原計劃初五(26日)返韓，惟現時衣鞋、銀包、Airpods耳機及手信等全部已經濕透，無衣服可穿，十分狼狽。她又不滿指，職員沒有向她提供其他協助，事後才驚覺當時自己當時冒住觸電風險進入房間。

時至昨日傍晚，她又貼出酒店大堂影片，稱有酒店職員用兩把掃把，將水掃出大堂，並指「Apparently now the entire hotel is flooded(現時整間酒店都水浸)」。她又表示自己將在今日(26日)返韓，但職員卻未提及任何退款事宜，並稱有關賠償或需數個月時間處理，令她忍不住大諷「Hong Kong never disappoints(香港從不令人失望)」。