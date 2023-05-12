網上熱話｜酒樓飲茶限1個鐘交檯　港女食唔切被趕勁嬲

大部分人去飲茶只為慢慢嘆，但近期九龍城一間酒樓擬因想提升翻枱率，設置「限時飲茶制」，需在限時1小時內享用完畢。有港女一行人前往用膳後，因吃不完最終被趕，頓時怒氣衝天，表示「唔會再去！」

港女：1個鐘真係誇張 港女於Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指自己與朋友一行3人，早前到九龍城廣場一間酒樓享用點心，剛不久才發現酒樓設限時，「飲茶要計時都算，1個鐘真係誇張囉，食麥當勞1個鐘差唔多」。 她又指飲茶過程需時，限時1個鐘太勉強，「又唔係假期，仲有好多檯就叫我地（哋）走，啲嘢剛剛嚟都未齊，我地（哋）只係剛開始食，如果假期好多人排隊我地（哋）一定唔會咁怒氣，出面都無人排隊，隔離好多人時間都長過我地（哋）佢地（哋）又唔趕」。 4位以下需一小時交檯 文中又附有兩張照片，其中一張照片中所見，寫上4位以下，請於一小時交檯；另一照片則見港女的桌上放滿點心，附近亦有數名茶客及空桌。她坦言：「見到我哋3個女仔唔止語氣差，態度都差，唔會再去」。