網上熱話｜醫院貼「生意淡薄」揮春 網民：代表大家身體健康係好祝福

新年期間大家互相祝福，各行各業理應要「生意興隆」，但竟然有人寫揮春祝自己「生意淡薄」？有網民近日於九龍一間醫院的部門「驚現」寫上「生意淡薄」揮春，引發網民熱議，「代表大家身體健康唔洗睇醫生啊，係個好祝福！」、「另一個身體健康嘅表達方式」。

「唔通醫院客似雲來、貨如輪轉咩」 該網民昨日於社交平台Threads發布圖片，可見該「生意淡薄」揮春張貼於「九龍中醫院聯網 家庭醫學及基層醫療部」的辦公室部門，上面亦張貼「出入平安」賀年卡通，發文者笑稱「應該得佢地夠膽咁祝福」，至今已有14萬人次觀看，網民熱議稱「醫院生意淡薄代表大家身體健康唔洗睇醫生啊，係個好祝福！」、「另一個身體健康嘅表達方式」、「做醫院院舍既醫護既最鍾意聽呢句。係祝賀說話嚟㗎 最好所有client健健康康」、「其實所有醫院嘅人都會咁樣寫，我自己枱面同locker都黐咗」、「係呀，公立醫院同消防囉...我以前新年去搵師傅寫張生意淡薄揮春，佢聽完都呆一呆，要解釋 」、「唔通醫院客似雲來、貨如輪轉咩」、「門可羅雀，仲有水靜鵝飛」。

亦有網民稱「今年去年宵師傅問我寫咩，我話要三張生意淡薄佢都odd左下」、「好多行業都係架。呢2日係咁同同事講祝你遊手好閒、百無聊賴」、「睇行業啦，以前做CS果陣新年都會大家互祝對方生意淡薄，如果一「生意興隆」起上嚟，日日有人打嚟投訴都幾頭痛」、「政府部門內部員工好多人貼呢個㗎」、「IT support 表示同樣適用 」、「殯儀館都應該要整番張？」