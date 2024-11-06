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2024-11-06 12:01:36

網上熱話｜采頤花園活春宮？ 男子脫褲露股照瘋傳 網民：被蛇咬吸返啲毒

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連登討論區有網民以「今朝凌晨采頤花園位師兄你漏咗嘢喺度」為題發布相片(連登討論區/資料圖片)

連登討論區有網民以「今朝凌晨采頤花園位師兄你漏咗嘢喺度」為題發布相片(連登討論區/資料圖片)

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討論區昨日起瘋傳一張「活春宮」照片，指新蒲崗采頤花園內公園有一對男女疑似作出不雅行為，畫面引發網民熱議，批評二人行為離譜及有傷風化，「明目張膽到咁」、「好誇張」；亦有網民笑言「似係兩個男人」、「土地不足，要喺樓下換褲」、「被蛇咬要吸返啲毒出嚟？」。

連登討論區有網民以「今朝凌晨采頤花園位師兄你漏咗嘢喺度」為題發布相片

連登討論區有網民以「今朝凌晨采頤花園位師兄你漏咗嘢喺度」為題發布相片

連登討論區有網民昨日（5日）下午以「今朝凌晨采頤花園位師兄你漏咗嘢喺度」為題發布相片，留言稱「得閒返嚟抹返乾淨，保持花園清潔，你我有責」，暗指二人作出不雅行為。相片可見現場天色較為昏暗，采頤花園屋苑內的公園有一對男女，其中上身穿恤衫的男方站着，其褲子脫到一半，可清晰見到臀部，前方則有一名女子坐在石凳上，頭部對正男方下體位置。

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網民斥二人行為離譜、傷風化，「明目張膽到咁」、「真係好癲」、「呢個位係路中心嚟，咁明顯？」、「咁緊火？」、「采頤唔係好多保安，呢啲場合又唔見哂人」。也有網民笑言，「似係兩個男人」、「土地不足，要喺樓下換褲」、「被蛇咬要吸返啲毒出嚟？」、「檢查前列腺咋」、「幫人驗身啫，無事嘅」、「土地不足，要係樓下換褲」、「2024年影啲相仲咁有抽象風格」。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

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