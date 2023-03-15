網上熱話｜野豬突衝出捱撞飛彈路邊掙扎 司機疑不顧而去（有片）

一名司機懷疑在撞到野豬後不顧而去！網上瘋傳一條26秒的短片，片段中顯示，今日早上7時許，片中一輛白色私家車高速駛近，一頭野豬突然衝出欲跑過對面馬路，私家車閃避不及猛撞向野豬，野豬應聲飛彈向泊在路旁的一輛私家車，再反彈至路邊，痛苦掙扎十多秒後，貌似受驚般拖著後腿跑走；而私家車撞到野豬後亦沒有立即停下來，懷疑不顧而去！
網民：邊個叫你開咁快
片段被發布到網上後，網民議論紛紛，有網民留言指野豬突然衝出來，司機難以避免，「其實咁樣衝出嚟又真係好難停得切喎」、「你示範下咁樣衝出尼（來）點樣先停到又撞5（唔）到」，但亦有網民解釋指，司機本來就不應該這樣高速駕駛，司機有責任盡力避免道路意外發生，「邊個叫你開咁快」，加上交通意外後，以及撞到動物後，司機亦有責任報警處理。
另外亦有人為野豬心痛，不滿肇事司機不顧而去，「下世必定有同等待遇」、「有沒有人和我一樣重點放在山豬上」、「慘豬豬」，對於有網民指野豬很厲害，好像沒受傷能跑走，有人亦指「可能慢慢內出血瓜柴」。
司機發生意外後沒停車可監禁1年
根據《道路交通條例》第374章第56條，如有車輛發生意外並撞到「馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓或狗」，司機須停車及向警方或任何有合理理由提出要求的人士提供其姓名、地址和車牌號碼，如未能提供則須於意外發生後24小時內報案。如司機在發生意外後沒有停車，最高可被判罰1萬元及監禁1年，如沒有報案則可面臨最高2.5萬元罰款及監禁半年。2021年11月，政府通過修例，將《道路交通條例》涵蓋的動物範圍擴展至貓和狗，惟《條例》所指的「貓狗」並不包括流浪貓狗，而野豬亦未有被明確涵蓋至「豬」的定義之中。