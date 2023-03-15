網上熱話｜野豬突衝出捱撞飛彈路邊掙扎 司機疑不顧而去（有片）

一名司機懷疑在撞到野豬後不顧而去！網上瘋傳一條26秒的短片，片段中顯示，今日早上7時許，片中一輛白色私家車高速駛近，一頭野豬突然衝出欲跑過對面馬路，私家車閃避不及猛撞向野豬，野豬應聲飛彈向泊在路旁的一輛私家車，再反彈至路邊，痛苦掙扎十多秒後，貌似受驚般拖著後腿跑走；而私家車撞到野豬後亦沒有立即停下來，懷疑不顧而去！

網民： 邊個叫你開咁快

片段被發布到網上後，網民議論紛紛，有網民留言指野豬突然衝出來，司機難以避免，「其實咁樣衝出嚟又真係好難停得切喎」、「你示範下咁樣衝出尼（來）點樣先停到又撞5（唔）到」，但亦有網民解釋指，司機本來就不應該這樣高速駕駛，司機有責任盡力避免道路意外發生，「邊個叫你開咁快」，加上交通意外後，以及撞到動物後，司機亦有責任報警處理。