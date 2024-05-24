網上熱話｜金鐘酒樓推每位888元多啦A夢無人機宴 網民︰對面海望尖東睇鬼到

本港盛事接踵而來，家傳戶曉的卡通人物「多啦A夢(香港舊稱叮噹)」全球首場無人機匯演將於周六（25日）晚於尖沙嘴星光大道一帶海濱上演，為7月舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展預熱，屆時可看見多啦A夢打開隨意門翱翔維港夜空。金鐘有酒樓趁「商機」，推出價值每位888元的「無人機宴」吸引食客，引起網民熱議。

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，並上傳金鐘一間酒樓的宣傳單張，指將配合「全球首場多啦A夢無人機匯演」，推出「無人機宴」，菜式包括澳洲龍蝦、佛跳牆及元貝等，送橙汁或紅酒一杯，每位收費為888元，要至少兩位惠顧，樓主表示部長指酒樓同一集團在尖沙咀的酒樓亦有推出「無人機宴」。

有網民大讚酒樓有生意頭腦，「又有商機喇」、「盛事經濟真係搞到有聲有色」，亦有人認為金鐘的位置未必清楚看到，「對面海睇有啲遠」、「金鐘睇過去應太遠」、「咁遠睇鬼到咩！」、「用望遠鏡睇？」、「人哋向尖東嗰邊你睇個背脊睇唔睇到呀」，「尖東起機喺呢個位睇？叮噹透視鏡？」 、「落雨點算？」