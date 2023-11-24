熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-24 09:27:00

網上熱話｜金鐘2司機疑駕駛問題MMA　和事佬勸交驚被打頻呼「我嚟撳嘅啫」（有片）

分享：
金鐘2司機疑駕駛問題MMA，和事佬勸交驚被打頻呼「我嚟撳嘅啫」。(車cam L（香港群組）@FB)

金鐘2司機疑駕駛問題MMA，和事佬勸交驚被打頻呼「我嚟撳嘅啫」。(車cam L（香港群組）@FB)

金鐘有兩名司機於路中MMA，警方接獲報案，經調查後，將案件由襲擊及有人受傷改列糾紛。網上流傳影片，顯示一名身穿西裝的七人車司機和另一名的士司機，在正義道因駕駛問題發生爭執，繼而動武，兩人一度扭作一團，附近有多人充當和事佬勸交，其中一人疑擔心拳腳無眼頻呼「我嚟撳嘅啫」。

網上影片長約152秒，七人車和的士停在路上，兩車司機則在的士和七人車之間互罵，西裝男率先動手向的哥揮拳，對方反擊，其後西裝男一度掩鼻，似乎受傷，附近至少2人勸交，稱「唔好打」、「放手」、「唔好搞呢啲嘢」、「大家都係司機」，並嘗試將2人分開。2人其後開始對罵，互稱受傷，並有人揚言報警。

西裝男率先動手向的哥揮拳，對方反擊。(車cam L（香港群組）@FB) 2人其後開始對罵，互稱受傷，並有人揚言報警。(車cam L（香港群組）@FB)

警方：有人表示沒有遇襲受傷

有網民笑指西裝男：「比(俾)人打爆缸就話報警，以為差人會同情」、「報咗警嘅話兩個都會被控告」，亦有人模仿和事佬：我黎禁既姐 X 100」，亦有不少網民批評畫面好黑「睇到頭都暈」，認為要「打燈」。

警方表示，昨日傍晚622分，指一名45歲私家車司機與一名57歲的士司機，在金鐘正義道近嘉麗酒店對開報稱因道路使用問題發生爭執，繼而有肢體碰撞，私家車司機被對方襲擊，鼻部受傷，警方到達現場，有人表示沒有遇襲受傷，案件改列糾紛。

Ad Block

警告：影片內容涉及暴力及粗言穢語

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受