網上熱話｜金鐘2司機疑駕駛問題MMA　和事佬勸交驚被打頻呼「我嚟撳嘅啫」（有片）

金鐘有兩名司機於路中MMA，警方接獲報案，經調查後，將案件由襲擊及有人受傷改列糾紛。網上流傳影片，顯示一名身穿西裝的七人車司機和另一名的士司機，在正義道因駕駛問題發生爭執，繼而動武，兩人一度扭作一團，附近有多人充當和事佬勸交，其中一人疑擔心拳腳無眼頻呼「我嚟撳嘅啫」。
網上影片長約1分52秒，七人車和的士停在路上，兩車司機則在的士和七人車之間互罵，西裝男率先動手向的哥揮拳，對方反擊，其後西裝男一度掩鼻，似乎受傷，附近至少2人勸交，稱「唔好打」、「放手」、「唔好搞呢啲嘢」、「大家都係司機」，並嘗試將2人分開。2人其後開始對罵，互稱受傷，並有人揚言報警。
警方：有人表示沒有遇襲受傷
有網民笑指西裝男：「比(俾)人打爆缸就話報警，以為差人會同情」、「報咗警嘅話兩個都會被控告」，亦有人模仿和事佬：「我黎禁既姐 X 100」，亦有不少網民批評畫面好黑「睇到頭都暈」，認為要「打燈」。
警方表示，昨日傍晚6時22分，指一名45歲私家車司機與一名57歲的士司機，在金鐘正義道近嘉麗酒店對開報稱因道路使用問題發生爭執，繼而有肢體碰撞，私家車司機被對方襲擊，鼻部受傷，警方到達現場，有人表示沒有遇襲受傷，案件改列糾紛。