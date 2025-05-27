網上熱話｜銅鑼灣伊利莎伯大廈商場拆棚現石屎框 掀集體回憶：昔日娛樂地標

位於銅鑼灣告士打道的伊利莎伯大廈基座商場，以往曾是當區娛樂場所地標，惟自疫情開始關閉裝修多年，近日網民發現商場外牆棚架已經拆卸，外露石屎框架結構，內部只有少量玻璃框已安裝

位於銅鑼灣告士打道的伊利莎伯大廈基座商場，以往曾是當區娛樂場所地標，惟自疫情開始關閉裝修多年，近日網民發現商場外牆棚架已經拆卸，外露石屎框架結構，內部少量玻璃框已安裝，有人笑言「從來未見過可以5年內冇棚架响度」，更有網民集體回憶商場昔日娛樂場所雲集的繁華景象，「除了夜總會，波樓、K場、酒樓、健身中心，仲做過電腦商場」、「當年係香港興旺既日子，可惜一切俱往矣」。

伊利莎伯大廈1978年入伙，位於銅鑼灣告士打道250至254號，共有3座，提供480個單位，基座的7層商用平台及停車場面積達到23.5萬平方呎，上世紀80、90年代起已是當區娛樂場所地標，曾設有夜總會、波樓、K場、酒樓、酒吧、餐廳、健身中心，2000年代初更一度有電腦商場，2005年由永倫集團以14.8億元購入，曾經在2011年曾經一度裝修翻新，惟後來舖位空置率上升，去到2020年疫情期間再次裝修，不過近日有網民發現商場已拆去外牆棚架，但未見到翻新後的景象，反而是石屎框結構外露，能望到室內間隔，目前少量玻璃框已安裝。

「之前好鍾意去天天漁港飲茶」

照片引起網民討論，有人指「從來未見過可以5年內冇棚架响度」、「廿幾年不停係咁裝修，沒完沒了」、「個商場好似十幾廿年都未翻新好」、「相片有種惡靈古堡(生化危機)嘅感覺」、「似比火燒完」。

「當年波樓、夜總會就做得住」

亦有不少人回憶昔日繁華景況，「之前好鍾意去天天漁港飲茶食飯，當年係香港興旺既日子，可惜一切俱往矣」、「當年波樓、夜總會就做得住」、「98至00年返崇光年代，收工同埋班工友去呢度間green box k buffet 」、「最早期我記得有間超高檔嘅Manhattan Disco係呢座大廈」。

網民亦討論該商場風光一時，惟近十多年淪為「死場」、「銅鑼灣死位」、「近十幾年就真係(死)，80-2000現(年)代好旺㗎」、「201x年已經無哂啲鋪，以前做酒樓卡啦ok都有唔少人」，擔心在現時市道不景下該位置難以重新發展，「市好都唔搞，可況而家」，亦有人提議不如開老人院。