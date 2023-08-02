網上熱話｜銅鑼灣的士「小強」滿車爬 港女如踏進「曱甴屋」被困大崩潰

如果看到「小強」亂竄已經會「起雞皮」，被迫與「小強」被困一室不能離開，應該是不少人的惡夢！近日就有一名女士，上了一輛「小強」滿車亂爬的的士，尤如親身走進「「曱甴屋」，更可怕的是因一個原來不能立即落車！

港女誤上「曱甴屋」的士被困

一名網民昨日（1日）於網上發帖文表示，其女友當日在銅鑼灣登上一輛過海的士前往大角咀，惟上車後不久竟發現車廂内有一隻「大強」，再仔細一看，竟有無數「小強」四處亂爬，但司機卻無動於衷。其女友於是向司機要求下車。但因為當時的士已經上橋，駛入紅磡海底隧道，司機亦表示過了海才能下車，於是其女友被迫困在「曱甴屋」內與「小強」共處。而她最後選擇過海後於最近的佐敦地鐵站下車，轉乘其他的士。