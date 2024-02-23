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2024-02-23 16:49:51

網上熱話︱銅鑼灣餐廳銀紙鋪檯任撈 員工15秒贏1800蚊 「炫富」老闆娘卻揭心酸真相

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銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上。

銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上。

銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上，有員工最多撈了1,830元，令大家撿到合不攏嘴，來自內地的老闆娘雖然在香港擁有5間餐廳，惟「炫富」背後藏有心酸真相，她表明公司近兩年已沒有賺錢，更揚言將會關閉所有分店。

銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 銅鑼灣一間餐廳的老闆娘於農曆新年期間為了犒賞員工，想出一個撈錢遊戲，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以用筷子、鑊鏟工具將銀紙撈到托盤上(影片截圖) 最強一位員工撈得1830元，大家都玩得非常開心，歡呼拍掌。 最強一位員工撈得1830元，大家都玩得非常開心，歡呼拍掌。 近年港人流行北上消費，很多香港食肆都生意大減，老闆娘亦受影響，她直言「公司2年都沒賺錢了，但是新年的氛圍必須給員工拉滿，這個新年人人撿錢撿到合不攏嘴，收藏起來叫你們老板也這樣玩。」 有網民問「看生意挺好的，怎麼會沒賺錢呢」，老闆娘直接表明「都準備全部關了，一直在熬著而已。」 該位來自重慶的老闆娘在全港各區擁有5間餐廳，包括日式料理、韓式及新加坡菜

近兩年已沒有賺錢 將關閉5間分店

該位來自重慶的老闆娘在全港各區擁有5間餐廳，包括日式料理、韓式及新加坡菜，她近日於抖音平台上載影片，於銅鑼灣金百利廣場樓上的日式料理店主持「撈錢」遊戲，見到桌上鋪滿銀紙，有10元至500元不等，每名員工蒙上眼睛，拿筷子或鑊鏟撈錢，限時15秒，撈得的獎金由老闆娘統計再發放給員工。有員工以筷子夾空，亦有員工以鑊鏟成功撈得數百元，最強一位員工撈得1,830元，大家都玩得非常開心，歡呼拍掌。

近年港人流行北上消費，很多香港食肆都生意大減，老闆娘亦受影響，她直言「公司2年都沒賺錢了，但是新年的氛圍必須給員工拉滿，這個新年人人撿錢撿到合不攏嘴，收藏起來叫你們老板也這樣玩。」

網民送祝福  「員工同你打工好開心」

有網民問「看生意挺好的，怎麼會沒賺錢呢」，老闆娘直接表明「都準備全部關了，一直在熬著而已。」，另有網民就留言指香港舖租太貴，客人都到深圳消費去。有人留言送上祝福：「希望2024大轉機，財源滾滾」、「我覺得你班員工同你打工好開心」。
 

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