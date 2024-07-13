網上熱話｜鎅褲黨殺入西灣河？ 事主褲袋一物幸保不失：鎅左好多下完全feel唔到

西灣河懷疑出現鎅褲黨！有港男在網上表示，在太安樓附近懷疑遇到鎅刀扒手，牛仔褲左邊臀部口袋被割破，幸沒有錢財損失，他形容扒手用好利刀片鎅左好多下，「連我都feel唔到」。

該名事主周五(12日)於facebook「筲箕灣西灣河關注組」發文稱，當日下午前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」，照片可見其牛仔褲左邊臀部口袋被割破，幸口袋未有放銀包，只有一個白色環保袋，又指「條X街應該用好利刀片鎅左好多下，連我都feel唔到」、「保得住環保袋，如果佢連環保袋都偷，我寧願送比佢，都唔好鎅爛左我條褲。」