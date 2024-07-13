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2024-07-13 16:47:15

網上熱話｜鎅褲黨殺入西灣河？ 事主褲袋一物幸保不失：鎅左好多下完全feel唔到

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事主稱前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」(facebook「筲箕灣西灣河關注組」)

事主稱前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」(facebook「筲箕灣西灣河關注組」)

西灣河懷疑出現鎅褲黨！有港男在網上表示，在太安樓附近懷疑遇到鎅刀扒手，牛仔褲左邊臀部口袋被割破，幸沒有錢財損失，他形容扒手用好利刀片鎅左好多下，「連我都feel唔到」。

該名事主周五(12日)於facebook「筲箕灣西灣河關注組」發文稱，當日下午前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」，照片可見其牛仔褲左邊臀部口袋被割破，幸口袋未有放銀包，只有一個白色環保袋，又指「條X街應該用好利刀片鎅左好多下，連我都feel唔到」、「保得住環保袋，如果佢連環保袋都偷，我寧願送比佢，都唔好鎅爛左我條褲。」

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事主稱前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」(facebook「筲箕灣西灣河關注組」) 事主稱前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」(facebook「筲箕灣西灣河關注組」) 事主稱前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」(facebook「筲箕灣西灣河關注組」) 事主稱前往西灣河太安樓附近用膳，「點知比小偷鎅爛左條褲企圖想偷野，大家要真係好好保管財物」(facebook「筲箕灣西灣河關注組」) facebook「筲箕灣西灣河關注組」 facebook「筲箕灣西灣河關注組」 facebook「筲箕灣西灣河關注組」 facebook「筲箕灣西灣河關注組」 facebook「筲箕灣西灣河關注組」 facebook「筲箕灣西灣河關注組」

斥環保袋都想偷  「寧願送比佢都唔好鎅爛條褲」

被網民問有否報警時，事主只回應「如果即刻發現報警先有用，知道邊個位置落手」，惟網民認為仍應備案，「你只需講今日係太安樓食飯發覺被人鎅褲袋，你報咗警警察就會加強留意」、「呢家周街CCTV，戴帽戴口罩都認到，肯做點會搵唔到」，另有人表示近日治安明顯轉壞，「處處都有賊，我哥上月在北角比人拉開背囊拉鍊，好彩發覺得快」、「早幾星期，屋企搵人上門裝電器，裝機師傅話佢架車被人破壞，地點都係接近太安樓」、「試過買咗個新荷包，第二日係西灣河街市就俾人打咗」。另有網民笑言「環保袋都唔放過，真係無賊性」、「開頭以為你條褲本身爛咗」、「我第一眼以為係內褲花紋」。

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