網上熱話｜鐵達尼號積木模型棄街頭變「跌爛尼號」 網民救船期間揭一事

有網民發現有一副鐵達尼號模型竟被棄置於屯門街頭，部份解體受損，隨即有熱心人士前往「打撈」撿走回家「救船」，最終「除咗船身少左一部份，其餘大致都砌得翻」，惟卻發現模型懷疑是「樂拼」出品，即非真正樂高品牌。(facebook群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組) 」)

樂高LEGO積木玩具仍受不少大朋友喜歡，品牌曾於4年前推出1912年沉沒的遠洋輪船鐵達尼號模型，套裝共有超過9,000塊積木。惟社交平台群組近日有網民發現有一副鐵達尼號模型竟被棄置於屯門街頭，部份解體受損，隨即有熱心人士前往「打撈」撿走回家「救船」，最終「除咗船身少左一部份，其餘大致都砌得翻」，惟卻發現模型懷疑是「樂拼」出品，即非真正樂高品牌。 資料顯示，樂高鐵達尼號模型於2021年出產，共有9,090塊積木，以1:200比例打造，全長超過1.35米，迄今為止最大最長的樂高模型之一，零售價4,939港元。輪船模型忠實重現了鐵達尼號的歷史細節，包括300多個舷窗、標誌性的船橋、救生艇、長椅、貨物起重機和更多附件。

懷疑模型非真正樂高品牌 社交平台facebook群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組) 」本月初有網民報料，稱「好大隻LEGO郵輪被棄了在何福堂天橋，有興趣自救」、「好可惜，砌出嚟都用咗好多心機時間，希望有人去救佢啦」，照片可見模型被棄置地上，船身部份如跌爛段「解體」，部件散落一地，有網民指場面有如沉船狀態「神還原」，「歷史再重演，撞的不是冰山」、「本身係鐵達尼號嘅模型，而家變咗跌爛尼號嘅模型」、「沉船現場版」、「我見到歷史重演」、「跌落黎號，正式解體，師兄快d去救啦」。

及後有網民駕車前往現場「打撈救船」，不過他懷疑模型非真正樂高品牌，「到達現場，仲喺度，不過樂拼嚟嘅，不過照要」、及後他把模型放上車帶回家，最終經多日補救後「除咗船身少左一部份，其餘大致都砌得翻」，照片可見模型外觀大致回復完整。 網民猜測男船主「得罪老虎乸」 不少網民猜測模型被棄置原因，「直覺話我聽，疑似男船主經歷過家變，得罪咗老虎乸，仲要係好嚴重嗰隻，趁佢唔喺屋企就揼佢啲寶貝出街」、「先假設真係俾老虎乸揼出街，佢哋啲揼法，係唔會丟去垃圾站、後巷、環保斗，而係特登丟喺啲人來人往、大街大巷嘅當眼地方，係要俾受害人睇返佢啲驚世鉅作。」、「有咗鐵達尼 就冇咗條女 你揀啦」。