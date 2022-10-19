網上熱話｜長沙灣居屋394呎低層單位開價528萬　網民：公屋質素私樓價錢

本港樓市有下行跡象。但近日網上出售長沙灣居屋單位開價，卻引起嘩然。有業主周日（16日）在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放售凱樂苑1個低層394呎單位，在未補地價下開價528萬元，即呎價為1.34萬元。

網民： 公屋質素私樓價錢

按帖文描述，單位面向內園景，1梯8伙，業主標榜鄰近大型商場及5分鐘到達南昌港鐵站，適合持綠表、白居二資格人士購買。但從上載圖片可見，其屋內裝修欠奉，甚至跟新公屋單位的格局無異。

而帖子一出，即引起網上熱議，不少網民都形容「私樓價錢，公屋質素」，批評業主在找「水魚」。部分網民更稱，「三百幾尺未補地價居屋都要五百幾萬，仲貴過私樓」、「未補地價賣咁貴，搵人哋笨」、「公屋格局嘅居屋，仲要冇靚裝，食懵咗？」有網民則表示，凱樂苑的地理位置確實不錯，但以17,000多元呎價在附近亦有不少私樓選擇，「不如貴少少買私樓啦」。

根據房委會資料顯示，凱樂苑於2019年入伙，樓齡3年，而在2019年及之後首次推售的居屋單位，首次轉讓契據日期起計第3至第10年內，業主須在無須繳付補價的情況下，在居屋第二市場按業主自行議定的價格，出售單位予房委會提名的人。直至10年後，業主可在無須繳付補價的情況下，在居屋第二市場出售，或在繳付補價後於公開市場出售單位。