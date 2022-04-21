網上熱話｜長沙灣車主疑不滿違泊被抄牌　圍警車爆粗與警開罵戰(有片)

據指，事發於周二(19日)晚上8時許，警方於長沙灣海麗街一帶打擊違泊，準備離開時被多名懷疑車主包圍。警方指，周二晚上8時許接獲報案，於長沙灣海麗邨附近有警員完成行動後準備離開時，一名57歲男司機報警，指因警員態度問題而發生爭執，最後和平散去，事件列作糾紛。

警員被指「 1 個鐘頭嚟兩次」抄牌

社交平台Facebook多個專頁昨晚流傳一段影片，顯示多名鼓譟的市民包圍著一輛警車，警車上警員以揚聲器稱「同我鬥大聲？」，隨即令市民爆粗指罵，又指警員的行動「搞到民憤」，警員指出現場由上午7時至午夜12時為禁區時段，斥責在場車主「違例泊車都咁惡」。同時，在場有人士起哄爆粗指罵警員，又挑釁警方：「郁我吖！」，警方一度指有強光「掁眼」警告對方；隨後另外兩名警員登上警車後，警車響起警號準備駛走，有人一度站在警車前阻礙警車離開，並批評警方：「1個鐘頭嚟兩次。」影片在此結束。