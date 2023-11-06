網上熱話｜長者巴士剪指甲「啪啪聲」 九巴車長廣播：巴士唔係比你修甲嘅地方

九巴曾於2019年上載影片「大數」幾種巴士上不遵守規矩的乘客，提醒市民不要在車廂中做出自私的舉動。片段以一名九巴道士尋找巴士上的各種「怪人」為主線，「怪人」包括有人剪指甲。

相信不少讀者均曾目擊有人在巴士上剪指甲，不但欠衛生又騷擾他人。有網民日前坐九巴上層時，發現附近有一位年長男乘客剪指甲，「剪到啪啪聲」，突然車長開咪廣播稱「巴士唔係比你修甲嘅地方」，最終該乘客立即停止有關行為。

一名女網民上周六(4日)在facebook群組「南區之友^o^」表示在搭過海隧巴107線由南區往九龍時，「上層車頭有位老人家剪緊指甲，剪到啪啪聲，真係幾討厭。突然傳嚟車長開咪講：上層嘅乘客唔該唔好剪指甲，巴士唔係比你修甲嘅地方，車長好嘢。」