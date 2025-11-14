網上熱話｜長者巴士大聲播抖音片 車長停車霸氣KO：一係熄一係落車

在公共交通上大聲播放音樂及影片是擾人行徑，有男網民近日於社交平台Threads表示，搭巴士時遇上一名男長者用手機大聲播放抖音影片，即使司機多次廣播「請保持車廂安靜」仍沒收斂，最終車長忍無可忍停車走到長者旁，霸氣要求「你一係熄咗佢，一係落車聽」，對方即時關上手機喇叭並道歉，令全車回復寧靜，樓主大讚車長「型啊！」

阿伯即時關喇叭道歉 「全車回復寧靜」 樓主發文指日前早上搭巴士坐下層最後面，「想瞇埋眼恰一陣」之際，突聽到有人開手機喇叭大聲播普通話抖音歌曲影片，「我心諗點啊，當係自己屋企？」。 他本欲阻止有關行為，但未能確認聲音是由上層或下層傳出，此時巴士已多次響起「請保持車廂安靜」廣播，聲音仍未停止，「連續播咗三、四次之後，啲抖音歌都係無停到，應該全車人都聽到」。 數分鐘後車長終忍無可忍，在巴士埋站停下後，走出駕駛座往下層前排一名男長者旁邊，「好霸氣」大聲問「你仲唔熄咗佢？你聽唔到我頭先廣播嘅咩？叫你保持安靜啊。你一係熄咗佢，一係落車聽，你咁樣騷擾到其他人加嘛」，對方聞言即時關上喇叭並道歉，車廂回復安靜，「（阿伯）好怯咁同司機講唔好意思，我內心默默為司機大哥拍手，型啊！」，及後樓主稱會寫信去巴士公司表揚車長。

網民稱好多呢啲人 「我哋都要大膽啲」 網民大讚司機「做得好」，「個司機型喎」、「要email表揚司機」、「車長well done，希望阿伯下次用耳機」、「宜家多咗司機大佬會出聲」、真係要多啲呢啲司機，我絕對唔介意佢停車，唔熄speaker唔好開車」。 也有網民分享「見到呢啲我會自己出手，唔該細聲啲，我覺得我哋都要大膽啲」、「啲廢片背景聲好煩，Van仔都有好多呢啲人」、「今日火車都有⋯AirPods pro都降唔到躁」。有人披露類似經歷，「我都有次試過坐上層，有個阿伯喺我隔籬一坐低就大聲睇抖音，特別嗰啲尖聲大笑聲，跟住我喺佢耳邊咆哮叫佢細聲啲，嚇到佢差啲跌電話再塞返部機入件衫個口袋，全程都唔敢拎部機出嚟，終於耳根清靜晒，仲有人拍手掌叫好」、「試過坐968都遇到以上情況，真係停埋一邊搵條友出嚟」。 不過亦有網民認為雖然大聲播片行為不當，但應體諒長者，「阿伯算係咁喇，更多阿伯惡人先告狀」、「我諗啲阿伯老咗聽力真係弱啲，佢哋開得大聲以為好普通，但唔知影響其他人」。 根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在車內或車上的時候使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人；任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000及監禁6個月。