網上熱話｜長者網購價值萬元單車要求打1折　老闆：請尊重別人價錢

網上熱話｜長者網購價值萬元單車要求打1折，老闆回應「請尊重別人價錢」。(FB@Coolrun)

網購好處是明碼實價，讓客人自由決定是否購買產品，但不時亦會有人「殺價」，希望以更低價錢購入心水產品。日前一個本地單車直銷商專頁表示，有一位疑似長者的人，欲購買該公司的單車產品而聯繫商家，但隨後則要求大減價打1折，引起老闆不滿而將對話放到網上。

網上熱話｜長者網購價值萬元單車要求打1折，老闆回應「請尊重別人價錢」。(FB@Coolrun)

長者網購價值萬元單車要求打1折

據店家「Coolrun單車直銷商」的社交平台專頁日前寫「對唔住，我尊重唔到呢位長者」，隨後亦附上一張照片，是與一位疑似為長者的對話。

對話中，該名查詢人士先向店家表示有意購買原價值10,880元的單車，並出價「1000元」，老闆初時不太相信並回覆「10880講價講到1000?」；但該位查詢人卻表示自己是長者，竟然獅子開大口，說希望一人讓一步，提出「2千吧」以2,000元作交易。

其後老闆回覆，2,000元只能賣「前叉」（單車避震裝置）給他，該位人士卻回覆「請尊重長者」；老闆亦回應「請尊重別人價錢，萬一蚊嘅車講到$1000?你覺得一部單車有20倍嘅利潤?」

價值1萬元的單車圖片：