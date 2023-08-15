網上熱話｜長者網購價值萬元單車要求打1折　老闆：請尊重別人價錢

網購好處是明碼實價，讓客人自由決定是否購買產品，但不時亦會有人「殺價」，希望以更低價錢購入心水產品。日前一個本地單車直銷商專頁表示，有一位疑似長者的人，欲購買該公司的單車產品而聯繫商家，但隨後則要求大減價打1折，引起老闆不滿而將對話放到網上。
長者網購價值萬元單車要求打1折
據店家「Coolrun單車直銷商」的社交平台專頁日前寫「對唔住，我尊重唔到呢位長者」，隨後亦附上一張照片，是與一位疑似為長者的對話。
對話中，該名查詢人士先向店家表示有意購買原價值10,880元的單車，並出價「1000元」，老闆初時不太相信並回覆「10880講價講到1000?」；但該位查詢人卻表示自己是長者，竟然獅子開大口，說希望一人讓一步，提出「2千吧」以2,000元作交易。
其後老闆回覆，2,000元只能賣「前叉」（單車避震裝置）給他，該位人士卻回覆「請尊重長者」；老闆亦回應「請尊重別人價錢，萬一蚊嘅車講到$1000?你覺得一部單車有20倍嘅利潤?」
價值1萬元的單車圖片：
網民：要別人尊重你先要尊重別人
照片被發布網上後，引來極大迴響，有網民力撐店家，認為該位自稱長者的人沒有尊重別人，「要別人尊重你先要尊重別人」、「尊重長者是社會福利署的工作」、「唔使勞氣，好明顯佢係玩嘢」、「唔洗對講價L客氣」、「長者就唔好踩RB了，傷腰呀…搞事既人多的事，不用放在心上」。
事件亦引起網絡紅人「Matt Leung」留言，「声明：这不是我」；也有網民發表其他留言「長者冇得減，死者先有價講」、「長者就應該買輪椅啦」、「我係長者,我而家想你送部單車畀我」。