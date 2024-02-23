網上熱話｜關西機場貼廣東話口語告示 兩派網民爭辯︰尊重你定話緊你？

很多香港人每逢有假期便到日本旅遊，為了方便以廣東話為母語的旅客，日本的旅遊熱點有時會使用廣東話口語。最近有網民在日本關西機場看見一張提示旅客的告示牌上，寫了中、英、日、韓文字，最特別是加上廣東話口語，引發兩派網民爭辯︰尊重你定話緊你？

維修區域圍白膠板 寫「唔好靠喺堵牆上」

社交平台X帳戶「hongkongsoul香港魂」周三(21日)發布的照片顯示，關西機場一個相信正在維修的區域，圍上白膠板，並張貼告示提示旅客切勿靠在圍板上。告示寫有中、英、日、韓四種文字，其中中文分別用了書面語簡體字和廣東話口語繁體字寫着：「唔好靠喺堵牆上。」該網民稱看見只有香港人明白的告示時非常感動。