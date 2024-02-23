網上熱話｜關西機場貼廣東話口語告示 兩派網民爭辯︰尊重你定話緊你？

很多香港人每逢有假期便到日本旅遊，為了方便以廣東話為母語的旅客，日本的旅遊熱點有時會使用廣東話口語。最近有網民在日本關西機場看見一張提示旅客的告示牌上，寫了中、英、日、韓文字，最特別是加上廣東話口語，引發兩派網民爭辯︰尊重你定話緊你？
維修區域圍白膠板 寫「唔好靠喺堵牆上」
社交平台X帳戶「hongkongsoul香港魂」周三(21日)發布的照片顯示，關西機場一個相信正在維修的區域，圍上白膠板，並張貼告示提示旅客切勿靠在圍板上。告示寫有中、英、日、韓四種文字，其中中文分別用了書面語簡體字和廣東話口語繁體字寫着：「唔好靠喺堵牆上。」該網民稱看見只有香港人明白的告示時非常感動。
照片引發網民熱議，有人大讚「用晒廣東話口語，好親切」、「尊重廣東話及繁體字」、「其他國家都識尊重我們的語言」，亦有人稱「今日係關西入境，個關員做完手續同我講唔該」。
但另一批網民則認為只是香港人被標籤，「竟然係覺得親切而唔係覺得丟架」、「知道香港人麻煩」、「香港人唔守規則，所以用廣東話寫到你明」，「感咩動？人地都忍無可忍啦」、「正宗打臉系列！人哋係(指名道姓)話緊你啊」、「人哋當香港人都係唔守規矩嘅一群呀，明無」、「其實有啲咩咁感動同高興？日本人買你哋怕先寫廣東話」、「多謝嗰班之前有份唉喺牆度嘅香港人啦」。