網上熱話｜防疫解除社會復常？網民：夜晚8點好似以前凌晨咁

本港防疫措施已全數撤銷數個月，經濟活動陸續復常，惟市面不少店舖和食肆的營業時間未有重回疫前。有網民在LIHKG討論區表示，晚上8時許感覺到街頭已冷清得如以往的凌晨般，「以前坐滿嘅大排檔靜過鬼，仲慘過之前堂食限聚令」，疑惑社會「發生咩事」。

形容屬移民潮惡性循環

不少留言都認同樓主的觀察，有人認為屬移民潮的惡性循環，「d(啲)朋友移民走哂，冇得約朋友夜晚出黎(嚟)玩，冇客d(啲)鋪又廢事開到咁夜，冇鋪開就算約人出黎(嚟)都冇野(嘢)做」、「啲鋪頭見冇人或慳錢請少一更人，就晏啲開早啲收鋪，一般夜晚8-9點就閂哂鋪，啲人見夜晚冇嘢行咪早啲返歸。」

同時，亦有留言指港人已轉變生活習慣，「寧願喺屋企煮都唔益出面餐廳」、「就算出面食飯，食完都係返屋企」、「依加(家)邊個屋企無得唱k無得賭」，更有留言指出當年禁堂食令人人學烹飪，「最錯就係禁堂食搞到個個學煮餸，以前好鍾意出去食雞煲，好惹味，原來自己整咁易。」