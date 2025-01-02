網上熱話｜除夕嘉年華MMA　黑衣男「霹靂鉸剪腳」大戰白衣大叔(有片)

新年流流，最緊要一團和氣，「相嗌唔好口」。然而，一名黑衣男子和一名穿白色衛衣的大叔於除夕及元旦當晚在中環嘉年華遊玩時，疑因玩擲樽遊戲起爭執，雙方大打出手。黑衣男在混亂中甚至使出「霹靂鉸剪腳」對付白衣男子，過程被網民拍攝並上傳至網絡，引發熱議。

該片段在社交平台Threads上載，發帖的網民笑稱「新年第一擊」，他表示片中2名男子「好似係擲樽話霸住咗佢個位」。影片可見該2名男子在中環嘉年華大打出手，白衣大叔被黑衣男按頭壓在地上，旁邊一名白色長褸女子試前上前分開2人。當白衣大叔見黑衣男退後，隨即起身一腳踢向對方，卻被黑衣男閃開。黑衣男馬上回身一拳擊中白衣大叔頭部，令他倒地。

紅衣男童「O嘴」食花生

此時黑衣男得勢不饒人，被白衣大叔抓住腳後，借著失足順勢使出「霹靂鉸剪腳」，一度夾住大叔的頭部，限制了他的動作。身邊兩名女子不斷勸喻兩人停手，並嘗試分開他們。過程中，剛好有一名穿紅衣的男童目瞪口呆地看著，隨後被家長扯走。

最終，眾人成功分開白衣大叔和黑衣男子。白衣大叔起來時仍不甘示弱，大喊「X你個老X」，隨後拾回地上的眼鏡離開。黑衣男則不忿地說：「你夠唔夠我打先，打交。」影片至此結束。