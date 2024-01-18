網上熱話︱難忍鄰居日夜喝罵小孩 日出康城住戶貼告示引爆「筆戰」

日夜責罵小孩，鄰居不勝其煩。將軍澳日出康城近日有住戶在大廈公共空間張貼告示，稱鄰居不論日夜都在家中喝罵小朋友，造成嚴重滋擾，又指聽到小孩嚎哭聲令人痛心，勸告對方有耐性教細路。不過該則告示似乎獲事主回應，並在告示用箱頭筆大字回覆稱「可直接找本人理論，何必偷偷摸摸。」

有網民周二(16日)在Facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」上載一張打印告示，標題為「請立即停止對您家中3歲小孩大聲地喝罵!」，告示寫道「您的喝罵聲，無論白天、晚上或深夜，都對鄰居造成嚴重滋擾！」又指「更甚的是小孩的嚎哭聲令人痛心！您每天的不停喝罵只會為她種下永世不能磨滅的童年陰影！嚴重地破壞她的身心健康！」貼告示者更警告「如發現虐兒行為，本人定必報警處理！請立刻停止您的喝罵，做個孩子的好榜樣，用愛與關懷有耐性地教導。」

告示似乎得到事主回應，在告示反擊稱「可直接找本人理論，何必偷偷摸摸！」，告示又對「報警處理」說法寫上「立即報警」字眼。