網上熱話︱難忍鄰居日夜喝罵小孩 日出康城住戶貼告示引爆「筆戰」

日夜責罵小孩，鄰居不勝其煩。將軍澳日出康城近日有住戶在大廈公共空間張貼告示，稱鄰居不論日夜都在家中喝罵小朋友，造成嚴重滋擾，又指聽到小孩嚎哭聲令人痛心，勸告對方有耐性教細路。不過該則告示似乎獲事主回應，並在告示用箱頭筆大字回覆稱「可直接找本人理論，何必偷偷摸摸。」
有網民周二(16日)在Facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」上載一張打印告示，標題為「請立即停止對您家中3歲小孩大聲地喝罵!」，告示寫道「您的喝罵聲，無論白天、晚上或深夜，都對鄰居造成嚴重滋擾！」又指「更甚的是小孩的嚎哭聲令人痛心！您每天的不停喝罵只會為她種下永世不能磨滅的童年陰影！嚴重地破壞她的身心健康！」貼告示者更警告「如發現虐兒行為，本人定必報警處理！請立刻停止您的喝罵，做個孩子的好榜樣，用愛與關懷有耐性地教導。」
告示似乎得到事主回應，在告示反擊稱「可直接找本人理論，何必偷偷摸摸！」，告示又對「報警處理」說法寫上「立即報警」字眼。
網民稱「家家有本難唸的經」 建議父母尋求幫助
帖文在群組引起關注討論，有網民表示對小孩表示同情，認為父母教導期間應給予愛心和耐心，也有網民表示家家有本難唸的經，為人父母不容易，外界無法理解，但建議父母遇困難時可尋求幫助，「你有壓力，我有壓力。家長有需要都要求助」、「屋企內政，外人說三道四」。
亦有住客贊成事主的行為「為咗個小朋友，真係要出聲，虐兒可能係冇心，但不能容忍，起碼要等佢知道有問題，欣賞這位鄰居肯介入」、「仲有人教小朋友又打又鬧，生仔真係要考牌」、「唔係偷偷摸摸，係比佢第一個警告！」、「如果真係嘅話先錄音再報警」、「連自己情緒都處理唔到的人，點處理小朋友的情緒。你睇下佢寫啲嘢，就知道最大問題不是小朋友。」