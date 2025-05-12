網上熱話｜電掣藏逾20隻不明白色蛋嚇煞港女　網民：居家妙品好嘢嚟

近日有網民於社交平台Threads發文分享，指發現室內一電掣內藏有大堆白色蛋，嚇得她拍下照片問網民「乜嘢嚟」。不少網民指出，照片中的是壁虎（又稱檐蛇、簷蛇或四腳蛇）所生的蛋，認為該處有很多害蟲才令壁虎將電掣當成「寄居地」，建議勿弄破蛋殼，「你屋企有就代表你屋企需要佢地，唔好搞佢地，幫緊你」、「清潔工嚟，幫你捉害蟲，留返粒畀我」、「食小強一流，居家嘅妙品」 、「有佢哋就冇曱甴」、「好野嚟，屋企守護獸」。 該名港女於Threads發文分享3張照片，可見打開的電掣內藏有逾20顆細小白色蛋「寄居」，有蛋已破殼，地上亦有跌碎蛋殼，港女大驚不知道是何物，問道：「Wtx乜嘢嚟。」

「有就代表你屋企需要佢哋」 有網民笑稱「是WiFi蛋，用嚟上網」、「復活節果陣收埋左復活蛋」、「可食用」，亦有人表示「好核突」、「打晒冷震」、「起曬雞皮」 。另不少網民就留言指是壁虎蛋，「檐蛇蛋，唔好整爛佢啦」、「只要環境夠黑同窄就有機會見到」、「我就寧願有4腳蛇多過曱甴，4腳蛇係益蟲曱甴係害蟲」、「佢哋夜晚會奸笑，如果屋企有四腳蛇會明我講乜」。有人驚訝道「佢究竟點樣爬入電掣入面生架？」、「證明佢(樓主)屋企好污糟」。

網民指壁虎是益蟲，會幫忙消滅家中害蟲，「食小強一流，居家嘅妙品」、「清潔工黎，幫你捉害蟲」、「施主，你屋企有就代表你屋企需要佢哋，唔好搞佢哋，幫緊你」、「敵人的敵人，是友軍」、「益蟲嚟㗎我屋企都養咗唔少隻食到肥屍大隻」、「有鹽蛇之後無見到小強 而家好驚條鹽蛇會搬走」、「有四腳蛇嘅屋企無蚊蟲曱甴，都唔明點解啲人見到佢地要殺咗佢」。另有網民分享曾在家中發現死掉的壁虎與蛋殼。 網民倡轉贈他人 「幫手食咗啲小強蛋」 甚至有網民說若樓主不需要可以轉贈他人，「你唔要畀幾隻我，最近屋企嗰隻唔見咗，搞到多咗好多蚊蟲好頭痛」、「你唔養送畀人養，屋企小強多的話需要佢哋，幫手食咗啲小強蛋」、「我需要佢哋黎我屋企殲滅小強」。

