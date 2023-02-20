網上熱話｜電話卡登記支援站兩職員「大覺瞓」　通訊辦：已離職或解僱　網民：仲請唔請人？

【21:34更新：加入通訊事務管理局回覆】

電話卡實名登記制度已實施，所有未完成實名登記的電話儲值卡(俗稱「太空卡」)周四(23日)起將不能繼續使用，港府在全港25個港鐵站設立流動支援站，協助有需要的「太空卡」用戶完成實名登記。

二人齊齊伏於桌面熟睡

惟今早(20日)網上流傳兩張相信攝於港鐵北角站流動支援站的照片，可見一男一女年輕職員無視人來人往的乘客，齊齊伏在桌面熟睡，其中男職員以手當作枕頭，女職員更索性側頭貼著桌面。二人雙眼緊閉，即使被人近距離拍攝亦毫不察覺，不過貼文未有提及拍攝時間及日期。

通訊辦：已嚴肅責成承辦商嚴格監管

通訊事務管理局回覆本報查詢時，指已聯絡有關流動支援站的承辦商，並獲確認涉事人士為其員工，他們事後已離職或被解僱。通訊辦指，已嚴肅責成承辦商嚴格監管所有前線職員的表現，包括加強定期巡視，以確保其員工積極及盡責地向市民提供服務。