網上熱話｜電話卡登記支援站兩職員「大覺瞓」　通訊辦：已離職或解僱　網民：仲請唔請人？

【21:34更新：加入通訊事務管理局回覆】
電話卡實名登記制度已實施，所有未完成實名登記的電話儲值卡(俗稱「太空卡」)周四(23日)起將不能繼續使用，港府在全港25個港鐵站設立流動支援站，協助有需要的「太空卡」用戶完成實名登記。
二人齊齊伏於桌面熟睡
惟今早(20日)網上流傳兩張相信攝於港鐵北角站流動支援站的照片，可見一男一女年輕職員無視人來人往的乘客，齊齊伏在桌面熟睡，其中男職員以手當作枕頭，女職員更索性側頭貼著桌面。二人雙眼緊閉，即使被人近距離拍攝亦毫不察覺，不過貼文未有提及拍攝時間及日期。
通訊辦：已嚴肅責成承辦商嚴格監管
通訊事務管理局回覆本報查詢時，指已聯絡有關流動支援站的承辦商，並獲確認涉事人士為其員工，他們事後已離職或被解僱。通訊辦指，已嚴肅責成承辦商嚴格監管所有前線職員的表現，包括加強定期巡視，以確保其員工積極及盡責地向市民提供服務。
網民：仲請唔請人？
事件引發網民熱議，有網民笑言，「可以瞓覺嘅筍工，仲請唔請人？」、「中咗迷香？」、「眼瞓得咁緊要？」、「人來人往幾厚顏先瞓得著？」。不過，有網民亦對兩人是否偷懶持保留意見，「其實人哋係咪未夠鐘開工，所以先休息下？」
港府於今年1月8日至23日，在全港25個港鐵站包括北角站，加強提供電話卡實名登記支援服務，以協助用戶完成登記。每日服務時間為早上9時至下午6時。另外，市民亦可到所屬電訊商門市，或18間指定郵政局設立的服務櫃位求助。