網上熱話｜青衣公屋男23樓危站天井欄杆　疑不滿樓上噪音對罵

危險動作切勿模仿！青衣一個屋邨日前有男住戶，懷疑因不滿樓上單位長期製造噪音，竟只穿着短褲和拖鞋爬上天井旁的圍欄，探頭到樓上與鄰居對罵，情況險象環生！有街坊見狀拍下驚險一幕，幸最終男子平安返回安全位置。
目擊者：見到都得人驚
社交網站日前有青衣街坊發帖指，一名鄰居不顧危險在23樓爬上天井旁的圍欄，冀與樓上24樓的鄰居對罵，內容主要圍繞其長期製造的噪音影響他人。發帖者形容理解事主心情，「我明你好嬲但唔該落返黎(嚟)先，呢度23樓呀……見到都得人驚」，幸最終事主平安爬回23樓，然後步行到對方單位門外再對罵。
網民同意噪音十分討厭「尤其返夜班」
發帖者指，理解長期受噪音影響「真係幾惡頂」，但認為事主可採用更安全的做法，「一個唔小心真係咁大，見到都覺得危呀。」有網民更分享一則陳年往事，指長青邨青梅樓曾有人在6樓危坐圍欄時失平衡，直墜天井，「嚇到我朋友亞(阿)媽跌爛咗支生抽。」
翻查資料，青衣島目前只有長青邨有雙塔式公屋，而不論雙塔或單塔式公屋都會設有天井，故俗稱「井字型公屋」、「天井型公屋」。有網民推斷事發於長青邨，擔心男子即使夠力，若拖鞋突然跣腳就後果不堪，另有很多網民都憂慮發生不幸事件，「睇到都驚」、「咁危險，行前幾步應該有樓梯上去，為噪音而意外死唔值。」此外，有留言認為發出噪音的街坊十分討厭，「好難忍受的」、「係，尤其返夜班」。