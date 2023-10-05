網上熱話｜青衣公屋男23樓危站天井欄杆　疑不滿樓上噪音對罵

危險動作切勿模仿！青衣一個屋邨日前有男住戶，懷疑因不滿樓上單位長期製造噪音，竟只穿着短褲和拖鞋爬上天井旁的圍欄，探頭到樓上與鄰居對罵，情況險象環生！有街坊見狀拍下驚險一幕，幸最終男子平安返回安全位置。

目擊者：見到都得人驚

社交網站日前有青衣街坊發帖指，一名鄰居不顧危險在23樓爬上天井旁的圍欄，冀與樓上24樓的鄰居對罵，內容主要圍繞其長期製造的噪音影響他人。發帖者形容理解事主心情，「我明你好嬲但唔該落返黎(嚟)先，呢度23樓呀……見到都得人驚」，幸最終事主平安爬回23樓，然後步行到對方單位門外再對罵。