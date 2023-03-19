網上熱話｜青衣有診所洗牙要排8個月　網民：姑娘哭訴一日10個客「放飛機」

牙齒護理十分重要，一般人通常建議每半年至一年洗一次牙，不過很多青衣街坊近期都很難預約區內一間牙醫診所洗牙，原因竟然是很多人預約後「放飛機」。
街坊倡預約洗牙先收按金
有網民日前在facebook群組「青衣街坊吹水會」分享，日前致電區內一間牙科診所擬預約洗牙，詎料接電話的護士表示已不再接受電話預約，即使列入候補名單相信亦要排至11月，言談間對方透露決定源於太多預約人士最終沒有出現，「佢話試過一日有十個客係no show，佢話今日第一個客約咗9:00都係無嚟。」該網民續指，可能診所每日「放飛機既(嘅)客多過應診既(嘅)客」，更表示留意到護士對答期間哽咽，「佢講講下我感覺佢應該喊梗(緊)。」
「浪費你幾多秒去取消吖？」
發帖網民慨嘆，「唔明點解正個咁細心又好禮貌既(嘅)牙醫都會有咁遭遇」，質疑要取消預約的人何不致電取消，「好讓診所後補給有需要既(嘅)人囉！」不少街坊都留言稱，終於明白自己為何未能預約，有街坊建議該牙醫應酌量收取訂金，「有心洗嘅人，係唔介意比(俾)deposit(按金)先」、「應該先收按金，搞到想洗嘅洗唔到」。
有網民引述診所稱，即使護士前一日致電確認並獲答應，翌日預約人也會不出現，「姑娘有話過，有客人前一日答應到，但最後no show」、「我相信前兩日confirm完都no show既(嘅)人都唔係少數…我大半年前去洗牙，阿姑娘都已經有提過呢個問題。」有留言推測，應該有預約人士趁與內地通關後離港洗牙，批評他們缺乏責任心，「吾(唔)去就打去取消啦！浪費你幾多秒去取消吖，預番D(啲)位出嚟，吾(唔)好阻住個地球轉。」