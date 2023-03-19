網上熱話｜青衣有診所洗牙要排8個月　網民：姑娘哭訴一日10個客「放飛機」

青衣一間診所預約洗牙需要輪候8個月，細問才發現每日都有很多已預約的客人「放飛機」。(示意圖，Pexels圖片)

牙齒護理十分重要，一般人通常建議每半年至一年洗一次牙，不過很多青衣街坊近期都很難預約區內一間牙醫診所洗牙，原因竟然是很多人預約後「放飛機」。

街坊倡預約洗牙先收按金

有網民日前在facebook群組「青衣街坊吹水會」分享，日前致電區內一間牙科診所擬預約洗牙，詎料接電話的護士表示已不再接受電話預約，即使列入候補名單相信亦要排至11月，言談間對方透露決定源於太多預約人士最終沒有出現，「佢話試過一日有十個客係no show，佢話今日第一個客約咗9:00都係無嚟。」該網民續指，可能診所每日「放飛機既(嘅)客多過應診既(嘅)客」，更表示留意到護士對答期間哽咽，「佢講講下我感覺佢應該喊梗(緊)。」