網上熱話｜青衣現「請食飯黨」內地母女問單身男拎錢 被一招KO即走

各區不時出現「請食飯黨」，一名網民近日稱於青衣街頭被兩名內地女子截停，稱沒有錢吃飯，問他可否給予兩人飯錢，不過男網民醒目答「我報警就得」，令對方知難而退。帖文引來不少網民議論，有人認出兩女子於青衣城「一見單身男士就撩」，亦有指她們曾在觀塘出現，看來四出尋覓目標，亦有人發現兩女樣貌相似，質疑是母女。

有港男早前在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文及相片，指在青衣街頭遇到請食飯黨，有兩名內地女子向他「攞錢食飯」。相片可見，一人年紀稍長，另一人則較年輕，身穿背心短裙。惟樓主立即拒絕，並表示「我報警就得」，對方知難而退。其後他在社交平台出文及相，提醒青衣街坊要留意。

「一見單身男士就撩」 帖文引來不少街坊留言，有人認出兩名女子，「啱啱青衣城見到，一見單身男士就撩，手臂有紋身」、「我喺觀塘遇過，估唔到佢嚟到青衣」、「今晚1900長發出現」、「又係呢兩個！化灰都認得佢地！」、「報警啦！」，亦有人質疑二人是否騙錢，「呢啲攞攞下會番上屋企攞」、「周身名牌會冇錢」、「哇，又Fendi又Gucci都無錢食飯」、「扮窮都要配合造型丫，臨時演員都係演員呀」、「建議依兩個女人去搵何伯應該有餐食嘅」、「我未試過比女人問攞飯錢，呢啲女人應該專向男人問。」