網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫

社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區)

專注駕駛勿分心！社交平台昨日(21日)瘋傳3段影片，可見一輛貨車於晚上沿青馬大橋往機場方向行駛，拍到一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身，將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。影片引來網民熱議，批評該對男女行為離譜，「危險駕駛！」，亦有人嘲諷稱「人哋跌咗嘢執返啫」。

男方右手持軚 左手按女伴腰部

網上流傳影片有3段，共長約1分鐘，可見青馬大橋高速公路上一部黑色私家車在中線緩慢行駛，不斷被其他車輛超過。後方貨車追上從私家車旁邊經過時，發現私家車前座男女疑似作出不雅行為，其中男方右手持軚，女方俯身伏在男方胯下疑不斷有動作，男方左手按着女伴後頸，接着再按向其腰部。