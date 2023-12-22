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2023-12-22 11:13:56

網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫

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社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區)

社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區)

專注駕駛勿分心！社交平台昨日(21)瘋傳3段影片，可見一輛貨車於晚上沿青馬大橋往機場方向行駛，拍到一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身，將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。影片引來網民熱議，批評該對男女行為離譜，「危險駕駛！」，亦有人嘲諷稱「人哋跌咗嘢執返啫」。

男方右手持軚 左手按女伴腰部

網上流傳影片有3段，共長約1分鐘，可見青馬大橋高速公路上一部黑色私家車在中線緩慢行駛，不斷被其他車輛超過。後方貨車追上從私家車旁邊經過時，發現私家車前座男女疑似作出不雅行為，其中男方右手持軚，女方俯身伏在男方胯下疑不斷有動作，男方左手按着女伴後頸，接着再按向其腰部。

 

社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區) 社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區) 社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區) 社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區) 社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區) 社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區) 社交平台瘋傳3段影片，可見一輛私家車男司機在駕駛期間，鄰座女乘客俯身將頭部「趴」在男方胯下不斷有動作，懷疑有人在行車期間作出不雅行為。(facebook香港突發事故報料區) 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫 網上熱話｜青馬大橋女乘客頭部趴男司機胯下有動作 網民：人哋跌咗嘢執返啫

鄰車拍片者大叫「好X誇張喎」

拍片者在車內見狀大叫「嘩，好X誇張喎」，及抱怨私家車車速慢，並指「嘩！好X緊張喎，係北大嶼青馬橋度，條女幫司機XX喎」。

影片引來網民熱議，批評該對男女行為離譜危險，「離晒譜！」、「世風日下」、「專心啲揸車啦」、「馬路炸彈」、「手車唔掂分分鐘炒車」、「如果前車如果嚟個急煞...」，亦有人嘲諷「人哋跌咗嘢執返啫」、「點解會開燈？其實真係有機會搵嘢」、「暈車浪咋？」、「房屋問題好嚴重」、「所以話自動駕駛真係好重要」、「陣間車主搵樓主叫刪post，唔係車緊老婆呀」、「果然識嘆」。

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不小心駕駛最高監禁6個月

根據《道路交通條例》，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當謹慎及專注，即屬不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

 

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