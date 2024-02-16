網上熱話｜領展太和廣場Banner現錯字　程序變「程罪」（更新）

【新增加入領展回覆】
近來經常有政府部門及港鐵的設施，被市民發現「打錯字」，不過上述單位外，最新領展的商場亦被人發現有錯字，今次「又打錯字」事件，令一眾網民不禁擔憂香港人的語文水平。領展回覆《am730》查詢指，已知悉有關高空擲物横額的錯字事宜，會安排盡快修正。
程序變「程罪」
近日有網民在網上發文表示，在領展廣場外一幅橫額(Banner)疑出現錯字。據一個社交平台專頁寫道，在領展太和廣場外，一則勸喻請勿高空擲物的橫額上，將「簡易程序治罪條例」，錯誤寫成「簡易程罪治罪條例」。
根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》顯示，正確寫法應為「程序」，而並非橫幅上所示的「程罪」。
政府部門亦不時現錯字
早於本月初，港鐵西灣河站B出口往西灣河文娛中心的告示牌，英文「Sai Wan Ho Civic Centre」錯誤串錯字為「Sai Wai Ho Civic Centre」，而照片曝光後，隨即有人以膠紙白紙將「i」字更正為「n」字。
路牌亦屢被發現英文串字出錯，鄰近港鐵荃灣站的荃灣多層停車場，路牌英文為「Tsuen Wan Multi-Story Carpet Building」，將原本「Carpark(停車場)」寫成意思為「Carpet(地氈)」；康文署青衣東北公園內的露天廣場，亦曾把「Piazza」串錯成「Pizza」，即是將「露天廣場」的地名譯成食物「薄餅」。