網上熱話｜領展太和廣場Banner現錯字　程序變「程罪」

近來經常有政府部門及港鐵的設施，被市民發現「打錯字」，不過上述單位外，最新領展的商場亦被人發現有錯字，今次「又打錯字」事件，令一眾網民不禁擔憂香港人的語文水平。《am730》已向領展查詢事件，暫未獲得回覆。

程序變「程罪」

近日有網民在網上發文表示，在領展廣場外一幅橫幅疑出現錯字。據一個社交平台專頁寫道，在領展太和廣場外，一則勸喻請勿高空擲物的橫幅上，將「簡易程序治罪條例」，錯誤寫成「簡易程罪治罪條例」。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》顯示，正確寫法應為「程序」，而並非橫幅上所示的「程罪」。